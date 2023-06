12 giu 2023 16:32

“ODIAVO BERLUSCONI, MA CON ME È STATO UN SIGNORE” – MASSIMO TARTAGLIA, L’UOMO CHE NEL 2009 LANCIÒ IN FACCIA AL CAV UNA STATUINA DI FERRO DEL DUOMO E I MOTIVI DELL’AGGRESSIONE A SILVIO: “NON LO SOPPORTAVO. IN CAMPAGNA ELETTORALE AVEVA DATO DEI "COGLIONI" A TUTTI GLI ITALIANI CHE NON AVREBBERO VOTATO PER LUI. IN QUEI GIORNI PENSAVO AL SUICIDIO” - BERLUSCONI LO PERDONO’: “LUI NON HA MAI AGITO NEI MIEI CONFRONTI. AVREBBE POTUTO CHIEDERMI UN RISARCIMENTO, AVREBBE POTUTO ROVINARMI E INVECE NIENTE" - TARTAGLIA FU ASSOLTO PERCHÈ INCAPACE DI INTENDERE E VOLERE - VIDEO!