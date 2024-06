“OGGI SI CONSACRA LA SOVRANITÀ DELLA NOSTRA NAZIONE, NON DELL’UE, MATTARELLA DOVREBBE DIMETTERSI” – IL LEGHISTA CLAUDIO BORGHI SI SCAGLIA CONTRO IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PER LE DICHIARAZIONI FATTE IERI IN UN MESSAGGIO AI PREFETTI (“CONSACRIAMO LA SOVRANITA’ DELL’UNIONE EUROPEA”) – ALL’ATTACCO FA ECO SALVINI: “OGGI SI FESTEGGIA LA REPUBBLICA, NON L'UNIONE EUROPEA DELLE MULTINAZIONALI" – SI SCATENA UN POLVERONE: “LA LEGA SI SCUSI...”

È il #2Giugno, è la Festa della Repubblica Italiana. Oggi si consacra la Sovranità della nostra Nazione. Se il Presidente pensa davvero che la Sovranità sia dell'Unione Europea invece dell'Italia, per coerenza dovrebbe dimettersi, perché la sua funzione non avrebbe più senso. pic.twitter.com/fJ9vYnkPvu — Claudio Borghi A. (@borghi_claudio) June 2, 2024

«È il 2 giugno, è la Festa della Repubblica Italiana. Oggi si consacra la sovranità della nostra nazione. Se il presidente pensa davvero che la sovranità sia dell'Unione europea invece che dell'Italia, per coerenza dovrebbe dimettersi, perché la sua funzione non avrebbe più senso». Lo ha scritto su X il senatore della Lega Claudio Borghi, postando la foto di un articolo sulle dichiarazioni di ieri del presidente della Repubblica.

Il presidente ha parlato di un'Unione europea nata per l'iniziativa «dei popoli liberi del continente» la cui sovranità sta per essere consacrata dalle elezioni del Parlamento europeo. All'attacco di Borghi il leader della Lega Matteo Salvini ha aggiunto: «Oggi si festeggia la Repubblica, non l'Unione europea delle multinazionali che vorrebbero mettere fuori norma tutto il Made in Italy. Non mi arrenderò mai a un super Stato europeo in cui comandano quelli che hanno i soldi, non è questa l'Europa».

Salvini ha poi detto: «Oggi è la festa degli italiani e della Repubblica, non della sovranità europea. Noi abbiamo un presidente della Repubblica perché esiste una Repubblica, una sovranità nazionale italiana. Penso all'Europa come un insieme di Stati sovrani, autonomi e liberi che mettono in comune alcune energie, alcune forze, però la sovranità nazionale è assolutamente fondamentale».

Nette le reazioni dentro e fuori la maggioranza di centrodestra. Maurizio Lupi leader di Noi moderati»: ««L'attacco di Claudio Borghi al presidente della Repubblica è inaccettabile e inqualificabile. La Lega si scusi per queste parole inopportune e irriguardose nei confronti di Sergio Mattarella garante dell'unità nazionale ed eletto, lo ricordo, anche con il voto della Lega». […]

