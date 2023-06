“OGNI TANTO QUALCUNO E SE LA PRENDE COI MODELLI NEGATIVI OFFERTI DALLA TV. L'ULTIMA È STATA GIORGIA MELONI” - MATTIA FELTRI: “ARDENTE DI TOLLERANZA ZERO ALLA DROGA, SI E’ PROCLAMATA SCONCERTATA DALLA SERIE DI NETFLIX (BREAKING BAD) IN CUI SI FA UN EROE DI UNO SPACCIATORE. SECONDO LA LOGICA MELONIANA, IL NOSTRO SCONCERTO ANDREBBE ESTESO A ‘FUGA DA ALCATRAZ’, DOVE SI FA UN TIFO INDIAVOLATO PER L'EVASIONE DEL RAPINATORE CLINT EASTWOOD, E A UN ALTRO MILIONE DI FILM DALLA PARTE DI BANDITI DI OGNI VARIETÀ. E SPESSO COL PREGIO DI DIMOSTRARE CHE IL CONFINE FRA IL BENE E IL MALE È UNA FACCENDA COMPLICATA”

Estratto dell’articolo Mattia Feltri per “la Stampa”

Ogni tanto […] qualcuno e se la prende coi famosi modelli negativi offerti dalla tv. L'ultima […] è stata Giorgia Meloni, ardente di tolleranza zero alla droga, nel proclamarsi sconcertata dalla serie di Netflix (Breaking Bad) in cui si fa un eroe di uno spacciatore. Forse ricorderete quando, anni fa, Silvio Berlusconi denunciò il danno d'immagine all'Italia provocato dalla Piovra […] e […] da Gomorra […] Ma se vi fate una passeggiata su Google, troverete un Matteo Salvini furioso con The Bad Guy, in cui tracolla il ponte sullo stretto, e un Federico Mollicone scandalizzato da Peppa Pig, laddove compare un porcellino con due mamme.

[…] da sempre, quando si sta al governo, si vorrebbero una tv e un cinema e più in generale un'arte dedicate a raccontare il mondo nuovo e bello. Un po' alla […] sovietica, dove ogni riga e ogni nota avevano da essere in sintonia col tiranno. Secondo la logica meloniana, il nostro sconcerto andrebbe esteso per esempio a Fuga da Alcatraz, dove si fa un tifo indiavolato per l'evasione del rapinatore Clint Eastwood, e a un altro milione di film dalla parte di banditi di ogni varietà. E spesso col pregio di dimostrare che il confine fra il bene e il male è una faccenda complicata, molto più di come la mette chi pensa che i buoni stanno al governo e i cattivi devono stare in galera.

