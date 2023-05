22 mag 2023 19:30

“OLTRE A NON SAPER SCRIVERE, NON SA NEPPURE LEGGERE” –TRAVAGLIO INFIOCINA LUCA BOTTURA, CHE SULLA “STAMPA” LO AVEVA CRITICATO PER AVER “ATTACCATO” FAZIO NONOSTANTE SIA STATO “SPESSISSIMO” SUO OSPITE. MARCOLINO, COME PROVA, CITA UN SUO ARTICOLO DEL 16 MAGGIO: “IN UNA QUALUNQUE AZIENDA, CHI SI LASCIA SFUGGIRE UNA STAR DI QUEL CALIBRO VERREBBE LICENZIATO CON RICHIESTE DI DANNI DAGLI AZIONISTI. MA LA RAI NON È UN’AZIENDA, È UN LUPANARE”