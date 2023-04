“ORA RESTA DA VEDERE SE ELLY SCHLEIN SARÀ ALLA ALTEZZA DEI SUOI ABITI” – FRANCESCO MERLO: “DAVVERO PENSATE CHE HILLARY CLINTON E ANGELA MERKEL SI FACESSERO VESTIRE DALLE AMICHE? È VERO CHE ELLY SCHLEIN NON HA ANCORA MOSTRATO LE SUE QUALITÀ, MA RIVELA LA SUA AMBIZIONE LA SCELTA DI AFFIDARSI A UNA PERSONAL SHOPPER, ARMOCROMISTA, LA COLLAUDATA FIGURA PROFESSIONALE CHE RENZO ARBORE PARODIZZÒ IN “LUKKOLOGO” E AFFIDÒ A ROBERTO D’AGOSTINO…”

Lettera a Francesco Merlo pubblicata da Repubblica

elly schlein

Elly, Elly: meglio del “personal shopper” un’amica che ti conosce e vuole bene.

Carmelo Tutino — Pieve Santo Stefano

La risposta di Francesco Merlo

Davvero lei pensa che Hillary Clinton e Angela Merkel si facessero vestire dalle amiche? In tutti i Paesi del mondo i leader politici, uomini e donne, si servono dei consulenti di immagine, che sono professionisti. Ovviamente, se non avessero avuto straordinarie qualità, carisma e fortuna, a Tony Blair e a Barack Obama non sarebbe servito a nulla curare l’immagine.

dago arbore quelli della notte

Ma, se non l’avessero curata, non sarebbero diventati i due grandi leader che abbiamo conosciuto. È vero che Elly Schlein non ha ancora mostrato le sue qualità, ma rivela la sua ambizione la scelta di affidarsi a una personal shopper, armocromista, consulente di immagine, cool hunter, trend setter, fashion designer, influencer e avanti con le definizioni che via via rendono di moda la moda. È la collaudata figura professionale che Renzo Arbore parodizzò in “lukkologo” e affidò a Roberto D’Agostino.

Insomma, è roba vecchia, e prenderla in giro ormai è solo spirito di patata. Rimane da vedere se Elly Schlein sarà alla altezza dei suoi abiti.

