FLASH! - IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “JASMINE CRISTALLO, SARDINA IN EMERSIONE RAPIDA NEL PD, HA SPIEGATO CHE IL TERMOVALORIZZATORE È COME LA GUERRA. ‘SE CIASCUNO DIFFERENZIASSE, COME FACCIO IO CHE NON ESCO MAI SENZA IL POSACENERE DA BORSA, SIAMO SICURI CHE NON SI POTREBBE FARE A MENO DEL TERMOVALORIZZATORE?’. L’ILLUMINANTE IDEA DELLA SOLUZIONE PERSONALE ANDREBBE SFRUTTATA SUBITO A ROMA, PER FAR SPARIRE LE 4.650 TONNELLATE QUOTIDIANE DI RIFIUTI CON UNO STRUMENTO COMODO E PRATICO: IL TERMOVALORIZZATORE DA TASCA”