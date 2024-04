“LA PALESTINA È SOLO L’OCCASIONE MIGLIORE PER SEQUESTRARE UNA PIAZZA” – MICHELE SERRA RACCONTA LA MANIFESTAZIONE DEL 25 APRILE A MILANO, OSTAGGIO DEI SOLITI ESTREMISTI: “DEL 25 APRILE NON FREGAVA NULLA (MANCO SANNO COS’È) AI RAGAZZINI ARABI CHE SI SONO LANCIATI CONTRO LA BRIGATA EBRAICA. CON QUELLO CHE ACCADE A GAZA, LA LORO RADICALIZZAZIONE È QUASI INEVITABILE. MA I QUASI ANZIANI VECCHI ROTTAMI DELL’ESTREMISMO NOSTRANO, QUELLI NO, NON LI ASSOLVO…” – VIDEO: LA GIORNALISTA DI “RESTART” INSULTATA E AGGREDITA DAI MEMBRI DELLA BRIGATA EBRAICA

!!Dopo l'attacco ai gurppi pro-Palestina durante il corteo a Roma con le bombe carta, la giornalista Rai prova a dire che la brigata ebraica ha caricato, ma viene brutalmente zittita dallo studio e aggredita da membri della Comunità ebraica romana. pic.twitter.com/2GDsp39E43 — L'Indipendente (@lindipende) April 25, 2024

Pugni, calci e spintoni contro la comunità ebraica che sfila in piazza Duomo a Milano. Questo non è antisemitismo, vero? #25aprile pic.twitter.com/m15S1eiNmE — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) April 25, 2024

Estratto dell’articolo di Michele Serra per “la Repubblica”

Quando alle ore 13.15, appena arrivato in piazza del Duomo a Milano, ho visto la centuria dei centri sociali (doppia centuria: a occhio, circa duecento persone), che aveva già occupato il centro esatto della piazza, ho pensato alle agguerrite famigliole che arrivano al mattino presto su una spiaggia libera per piantare i loro ombrelloni e gonfiare il materassino. E gli altri si arrangino.

Quella piazza […] è dei milanesi, e il 25 aprile è di quella grossa fetta di milanesi che vogliono festeggiare la sconfitta del nazifascismo e la nascita della democrazia italiana. Ieri erano tantissimi, io c’ero e la stima di centomila, fidatevi, è approssimata per difetto.

Solo che quando i centomila sono arrivati in piazza […] hanno dovuto sistemarsi tutto attorno all’insediamento precedente, gremito di bandiere palestinesi e, non si capisce perché, del tutto avulso dal contesto […].

«Assassini, fascisti, fuori la Nato dal corteo». Insulti e fischi al passaggio della Brigata Ebraica a Milano. Questo non è il #25aprile pic.twitter.com/ic5I4DO8n5 — Marco Fattorini (@MarcoFattorini) April 25, 2024

aggressione alla brigata ebraica corteo del 25 aprile a milano 3

A cominciare dai fischi rabbiosi all’inno nazionale[…]. Del 25 aprile non fregava nulla (manco sanno cos’è) ai ragazzini arabi che si sono lanciati contro la Brigata Ebraica al suo ingresso in piazza. Con quello che accade a Gaza, la loro radicalizzazione è quasi inevitabile, ancorché tragica. […] vivranno di odio e di vendetta. Ma i quasi anziani vecchi rottami dell’estremismo nostrano, quelli no, non li assolvo. Per loro la Palestina è solo l’occasione migliore per sequestrare una piazza. La loro antica arte è: in duecento, mettere in scacco i centomila. Ci sono riusciti anche ieri. […]

