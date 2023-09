DAI “PANCAKE” AI LINGOTTI D’ORO: LA COPPIA “MAGNA MAGNA” DEL SENATO AMERICANO – LA BELLA VITA DEL SENATORE DEMOCRATICO BOB MENENDEZ E LA MOGLIE, NADINE ASLANIAN, TRA VIAGGI E MACCHINONI PRIMA DI ESSERE “PIZZICATI” CON TREDICI LINGOTTI D’ORO BUSTE DA MEZZO MILIONE DI DOLLARI IN CONTANTI NASCOSTE NEI VESTITI – I DUE SI SONO CONOSCIUTI NEL 2018 IN UN RISTORANTE DI PANCAKES IN NEW JERSEY: SONO ACCUSATI DI AVER ACCETTATO MAZZETTE IN CAMBIO DI FAVORI AL GOVERNO EGIZIANO: SAREBBE STATA LEI A INTRODURRE IL MARITO A...

Estratto dell’articolo di Viviana Mazza per il “Corriere della Sera”

bob menendez nadine aslanian 1

Si sono conosciuti nel 2018 in un ristorante di pancakes a Union City, in New Jersey. Lui, Bob Menendez, senatore sessantanovenne del partito democratico, figlio di immigrati cubani che fa politica dall’età di vent’anni e che era arrivato a guidare la Commissione Affari Esteri. Lei, Nadine Arslanian, esuberante cinquantaseienne nata in Libano da genitori armeni. […]

bob menendez nadine aslanian 4

Per le finanze di Arslanian, divorziata e disoccupata, con la casa a rischio di pignoramento, fu una svolta. Girarono il mondo, quattro continenti in cinque mesi: le propose di sposarlo davanti al Taj Mahal, […] E in effetti non sarebbero mai state abbastanza le mazzette che, secondo l’incriminazione annunciata l’altro ieri, la coppia ha ottenuto in cambio di favori, in particolare al governo egiziano.

bob menendez nadine aslanian 3

La scoperta a casa della coppia di tredici lingotti d’oro per il valore di 100mila dollari, di buste con mezzo milione di dollari in contanti infilate nelle tasche di felpe col nome del senatore, e di una Mercedes regalata alla moglie è uno scandalo anche per il New Jersey che senz’altro non è nuovo a casi di corruzione. Menendez ha dovuto lasciare la guida della Commissione Affari Esteri, però rifiuta le pressioni per farlo dimettere […]

Spera di uscirne fuori anche stavolta, come nel gennaio 2018, quando[…] la giuria si spaccò in un processo in cui era accusato di aver fatto favori ad un oculista della Florida che gli regalava viaggi a Parigi e nella Repubblica Dominicana e che aveva finanziato la sua campagna elettorale. […] Poco dopo il loro incontro, fu Arslanian a presentarlo al suo amico imprenditore egiziano-americano Wael Hana.

bob menendez nadine aslanian 6

Secondo la procura di New York, Menendez usò il suo potere per influenzare le vendite di armi al Cairo, come richiesto da funzionari egiziani che usavano Hana come intermediario. La moglie scambiava con gli egiziani email e messaggini: li aggiornò su una legge per la vendita di armi firmata dal marito, passò una lettera per aiutarli a chiedere fondi e informazioni riservate sui dipendenti dell’ambasciata al Cairo[…] La coppia cancellava messaggi e email, ma le tracce restavano, come una ricerca del senatore su Google: «Quando vale un lingotto d’oro?».

bob menendez nadine aslanian 5

Menendez avrebbe cercato anche di interferire nelle indagini della Giustizia su due imprenditori della «rete» di Hana, Fred Daibes, con legami mafiosi, e Jose Uribe, già condannato per frode. Per intercedere in uno di questi casi, il senatore chiamò l’ufficio del procuratore del New Jersey. E avrebbe promesso di spingere il presidente Biden a nominare un procuratore secondo lui «malleabile».

Avrebbe anche fatto pressione sul dipartimento dell’Agricoltura perché Hana mantenesse il monopolio sulla certificazione che la carne importata in Egitto sia prodotta nel rispetto della legge islamica, anche se la sua azienda non ha esperienza in proposito. Nadine incassava: a volte incontrava gli interlocutori per ricevere i contanti nel parcheggio di un ristorante, ma aveva un’azienda di consulenza che serviva a ricevere le mazzette. Quando arrivò la Mercedes, scrisse a Bob con un cuoricino: «Congratulazioni, mon amour de la vie ». […]

bob menendez nadine aslanian 2 robert menendez e la moglie nadine 1 robert menendez robert menendez e la moglie nadine 2