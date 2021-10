“IL PAPA MI HA DETTO CHE POSSO CONTINUARE A RICEVERE LA COMUNIONE” – BERGOGLIO “ASSOLVE” BIDEN PER DARE UNO SCHIAFFONE AI VESCOVI AMERICANI, CHE A NOVEMBRE TORNANO A RIUNIRSI PER DECIDERE SULLA COMUNIONE AI POLITICI PRO ABORTO – L’INCONTRO CON “SLEEPY JOE” È STATO PIÙ CHE CORDIALE, TRA SORRISONI E SCAMBI DI CORTESIE: NIENTE A CHE VEDERE CON LA FACCIA FUNEREA DI FRANCESCO CON TRUMP E MELANIA…

Domenico Agasso e Paolo Mastrolilli per “La Stampa”

joe biden papa francesco 2

Dopo un'udienza di 90 minuti, un record per papa Francesco con un presidente degli Stati Uniti - furono 50 con Obama e 30 con Trump - Biden ha rivelato la frase più dirompente che Bergoglio potesse pronunciare per la galassia conservatrice Usa: «Il Pontefice mi ha detto di essere felice che io sia un buon cattolico e che posso continuare a ricevere la comunione».

joe biden papa francesco 1

Con buona pace dei vescovi americani che torneranno a riunirsi in novembre a Baltimora per affrontare nuovamente la bozza di un documento sull'eucarestia: secondo alcuni di loro dovrebbe ammonire i politici cattolici, a cominciare da Biden, vietandogli la comunione per la loro posizione a favore del diritto all'aborto.

comunione

Peraltro Bergoglio, sul volo di ritorno dalla Slovacchia, aveva già invitato i presuli ad affrontare la questione in modo «pastorale» e non «politico». Anche se lo stesso Biden ha chiarito che l'aborto non è stato tra gli argomenti discussi col Papa ieri, la frase di Francesco sconfessa ancora gli avversari di Biden.

È stato il culmine di un incontro «molto caloroso». Fin dall'inizio. Biden, scendendo dall'auto presidenziale, a uno degli officiali che stava salutando la First Lady si è presentato scherzando: «Sono il marito di Jill». L'atmosfera «nella stanza era distesa e gioiosa. Ci sono state molte risate», assicurano all'unisono alti prelati e Casa Bianca. E il summit è stato intenso: conversazione privata dalle 12,10 alle 13.25, e poi i saluti e lo scambio dei doni fino alle 13.40.

joe biden papa francesco 3

Il Vescovo di Roma ha dato a Biden un'opera su ceramica intitolata «Il pellegrino», oltre ai documenti del pontificato, tra i quali il «Messaggio per la pace» e il «Documento sulla fratellanza umana». Il presidente ha ricambiato con un abito talare tessuto a mano del 1930 dal famoso sarto papale Gamarelli e utilizzato dai Gesuiti negli Usa.

donald trump e papa francesco

La Casa Bianca ha assicurato contestualmente che una donazione di abiti invernali verrà fatta alle organizzazioni di carità, a nome del Papa, in occasione della «Giornata mondiale dei poveri». Tra Biden e Francesco c'è un «vero feeling», assicurano ed enfatizzano dalla Casa Bianca. Umano e su tutti gli argomenti affrontati: pandemia e migranti. E soprattutto «il clima», affermano dall'entourage di Biden. Il Papa «è molto preoccupato dall'impatto dei cambiamenti climatici sulle comunità svantaggiate del mondo».

joe biden papa francesco

E ha esortato Biden «ad accelerare» l'impegno per la tutela dell'ambiente proseguendo sulla linea del finanziamento di 100 miliardi di dollari da parte dei paesi più ricchi a favore dei più poveri. E poi, riferisce la Santa Sede, «non si è mancato di fare riferimento anche alla tutela dei diritti umani, incluso il diritto alla libertà religiosa e di coscienza».

C'è stata intimità: Francesco «ha recitato una preghiera per me», dice Biden, e gli ha benedetto il rosario. E pure Potus ha pregato, «per la pace». E anche allegria. Biden, 78 anni, ha raccontato a Francesco, 84 anni, una storia sul giocatore di baseball Satchel Paige, divenuto il più vecchio debuttante nella storia della Major League, e ne ha citato uno dei più famosi aforismi sull'invecchiamento: «Quanti anni avresti se non sapessi quanti anni hai?».

papa francesco joe biden

«Hai 65 anni», ha risposto il Papa. «Ho 60 anni. Dio ti ama», ha replicato Biden. La prematura morte di Beau Biden è un tema ricorrente tra il presidente e Francesco. «Lei è il più grande combattente per la pace che abbia mai conosciuto», ha confidato Joe a Bergoglio, e poi gli ha donato una moneta militare con il sigillo degli Stati Uniti da un lato e quello del Delaware - lo Stato di cui Beau era procuratore - dall'altra, la 261a unità «con cui mio figlio ha servito. Mio figlio avrebbe voluto che lei avesse questa moneta», ha scandito Biden, aggiungendo una battuta: «La tradizione vuole che se al nostro prossimo incontro non l'avrà, dovrà pagare da bere».

Successivamente Biden si è intrattenuto con il segretario di Stato, il cardinale Pietro Parolin. I due «hanno discusso gli sforzi per promuovere il sostegno globale alla vaccinazione anti Covid del mondo in via di sviluppo», invocato ancora qualche minuto prima dal Papa a Biden. Il presidente Usa ha ringraziato la Chiesa «per aver fatto sentire la propria voce sulle persone ingiustamente detenute, anche in Venezuela e a Cuba».

jill e joe biden con bergoglio

Biden e Parolin si sono impegnati «a continuare a sostenere le libertà personali e religiose nel mondo». Unico elefante nella stanza, la Cina: principale avversario geopolitico ed economico degli Stati Uniti e allo stesso tempo parte di un accordo con il Vaticano sulla nomina dei vescovi: la questione resta sospesa. Alla Cnn Jill, come il marito, ha dichiarato che il Papa «è stato meraviglioso».

BERGOGLIO TRUMP MELANIA TRUMP E PAPA BERGOGLIO IVANKA E MELANIA TRUMP CON PAPA BERGOGLIO donald trump con il papa donald trump con il papa