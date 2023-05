13 mag 2023 19:00

giorgia meloni e papa francesco agli stati generali della natalita' 1 1. CUCÙ Sebastiano Messina per “la Repubblica” Papa Francesco ha sgridato una signora che voleva fargli benedire il suo cane: «Signora, tanti bambini hanno fame e lei col cagnolino!». Ora, che il pontefice tuoni contro l’aborto e condanni l’eutanasia, passi. Che se la prenda con chi ama i lussi, amen. Ma i cani, lui forse non lo sa, sono sacri in questo Paese che difende i pitbull più delle loro vittime e garantisce ai “pelosetti” la piena libertà di abbaiare a qualunque ora. Il Papa non deve aver visto il cartello: “Attenti al cane”. 2. LA SIGNORA COL CAGNOLINO massimo gramellini Estratto dell'articolo di Massimo Gramellini per il “Corriere della Sera” Davvero papa Francesco pensa che l’affetto per gli animali abbia sostituito quello per i bambini? Che molti umani preferiscano sentirsi genitori di quadrupedi, ritenendoli meno impegnativi? La civiltà occidentale finirà sotto un diluvio di crocchette, tra chihuahua ben pasciuti e bambini sporadici o denutriti? […] Il Papa permetterà a un genitore che è anche un animalista impenitente di sollevare qualche dubbio sulla sua equazione «più amore ai cani, meno amore ai bambini». Chi umanizza gli animali al punto di metterli dentro un passeggino per neonati è spesso una persona fragile a cui i dolori della vita hanno fatto smarrire il senso della misura. cane da borsa Non so se vada sgridato, ma non andrebbe brandito come strumento polemico. Il mondo è pieno di pazzi, ma anche di gente che ama sia gli animali sia i bambini. Mi preoccupano di più quelli che non amano gli animali, perché di solito non amano neanche i bambini. cani da borsa 3 cani da borsa 2