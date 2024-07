9 lug 2024 16:49

“IL PAREGGIO DI BILANCIO È UN OBBLIGO MORALE” – IL MINISTRO GIORGETTI, ALL’ASSEMBLEA DELL’ABI, AVVERTE I COLLEGHI DEL GOVERNO CHE NON È PIÙ TEMPO DI PROMESSE ELETTORALI – IL DON ABBONDIO LEGHISTA ASSICURA CHE “NON SARÀ NECESSARIA UNA MANOVRA LACRIME E SANGUE”. MA SI DIMENTICA DI RICORDARE CHE BRUXELLES STA PER IMPORRE ALL’ITALIA UN DURO PERCORSO DI RIENTRO PER LA PROCEDURA D’INFRAZIONE: UNA CORREZIONE DI BILANCIO DA 10 MILIARDI L’ANNO ALMENO…