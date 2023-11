“I PARLAMENTARI SONO LIBERI DI FORMARE UNA MAGGIORANZA DIVERSA. PURCHÉ SIA GRATIS” – MARCO TRAVAGLIO TUMULA LA RIFORMA DEL PREMIERATO E DELL’ANTI-RIBALTONE: “NE VERREBBE FUORI UNA REPUBBLICA SEMIDITTATORIALE, DOBBIAMO RADERLA AL SUOLO NEL REFERENDUM” – “CURIOSO CHE A TUONARE CONTRO I ‘RIBALTONI’ SIANO DA 29 ANNI LE DESTRE FIGLIE UN LEADER CHE ANDÒ AL POTERE ACQUISENDO PARLAMENTARI DALL’OPPOSIZIONE IN CAMBIO DI POSTI DI GOVERNO, NEL 2007 COMPRÒ SENATORI E NEL 2010 RACCATTÒ ALTRI VOLTAGABBANA…”

marco travaglio 3

Estratto dell’articolo di Marco Travaglio per “il Fatto quotidiano”

La cosiddetta riforma del premierato e dell’anti-ribaltone è una tale ciofeca che dobbiamo prepararci sin d’ora a raderla al suolo nel referendum. Ma non per i motivi che si sentono in giro, tipo che Mattarella se ne avrà a male perché gli levano i senatori a vita e il potere di inventarsi nuove ammucchiate più o meno “tecniche”. Con tutto il rispetto, chissenefrega. […]

MELONI BERLUSCONI

Le schifezze della proposta […] riguardano […] lo Stato che ne verrebbe fuori: una Repubblica non più parlamentare, né semipresidenziale, ma semidittatoriale. L’elezione diretta del premier non esiste in nessuna democrazia: fu introdotta in Israele nel ’92 e poi abolita dopo tre elezioni perché produceva più instabilità (l’opposto dello scopo dichiarato dai nostri padri ricostituenti).

giorgia meloni silvio berlusconi

E – come già il mix fra la schiforma renziana e l’Italicum – il combinato disposto con una legge elettorale che dà il 55% dei seggi alla coalizione che arriva prima, […] blinda la falsa maggioranza in una torre d’avorio inespugnabile. […]

Se si vogliono evitare i ricatti dei partitini […], basta introdurre la “sfiducia costruttiva” (come in Germania, Spagna, Belgio ecc.): il Parlamento non può sfiduciare un governo se non ne ha già pronto un altro […]; o, in alternativa, alza bandiera bianca e si scioglie.

Ma questo confligge con la fesseria contro i “ribaltoni”, che non esistono: se i parlamentari, […] vogliono formare una maggioranza diversa da quella iniziale, sono liberi di farlo. Purché sia gratis: ed è curioso che a tuonare contro i “ribaltoni” siano da 29 anni le destre figlie un leader, B., che andò al potere nel ’94 acquisendo parlamentari dall’opposizione in cambio di posti di governo, nel 2007 comprò senatori per ribaltare il Prodi-2 e nel 2010 raccattò altri voltagabbana per compensare la fuga dei finiani.

marco travaglio 7

BERLUSCONI MELONI

Quanto ai governi di larghe intese, tecnici (Dini, Monti e Draghi) o politici (Letta), vietare la premiership ai non eletti non sarebbe servito a evitarli: sarebbe bastato che i partiti non li votassero. Purtroppo li votarono ora la Lega (Dini), ora FI e An con dentro la Meloni (Monti), ora FI (Letta), ora FI e la Lega (Draghi). Ora non si sa bene a chi vogliano impedire di rifarlo: a se stessi?