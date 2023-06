“PARLERÒ E SARANNO FUOCHI D’ARTIFICIO” – VINCENZO DE LUCA FURIBONDO CON LA SCHLEIN PER LA “VIGLIACCATA” FATTA AL FIGLIO PIERO (DECLASSATO DA VICE PRESIDENTE DEL GRUPPO PD ALLA CAMERA A SEGRETARIO) VA ALL’ASSALTO DEL NAZARENO - LA SUA PROSSIMA MOSSA SARA’ QUELLA DI ORGANIZZARE L’OPPOSIZIONE INTERNA E TIRARE CALCI SU TUTTO: PNRR, AUTONOMIA DIFFERENZIATA, RIFORME, TERZO MANDATO COMPRESO…

Estratto dell'articolo di Maria Teresa Meli per il Corriere della Sera

Nella politica italiana spesso i meriti dei padri giovano ai figli. Ma capita anche che le presunte colpe dei genitori illustri cadano sulla loro progenie. E ora la decisione di Elly Schlein di silurare Piero De Luca non rinnovandogli l’incarico di vicepresidente vicario dei deputati dem ha aperto un caso. Anche perché all’esponente del Pd in cambio è stato offerto un posto di segretario con delega al Pnrr inventato per l’occasione.

De Luca, orientato a rifiutare lo strapuntino, l’ha presa male: «Si è consumata una sorta di vendetta trasversale che non fa onore». E ancora: «Forse ad alcuni di rafforzare questo partito interessa poco». E ora tutti attendono la reazione di un altro De Luca, Vincenzo, che è già entrato in rotta di collisione con la nuova leader che gli ha negato il terzo mandato alla presidenza della Regione Campania.

«Parlerò e saranno fuochi d’artificio», va dicendo in giro il governatore, che è anche parecchio urtato per l’altro schiaffo ricevuto a «casa sua»: domenica a Napoli si terrà l’assemblea nazionale di scioglimento di Articolo 1. Schlein è invitata. Il sindaco Manfredi anche. Enzo De Luca no e se l’è legata al dito.

Ma quel che più gli brucia adesso è la «vigliaccata» fatta al figlio. La sua prossima mossa? Organizzare l’opposizione interna, tirare calci su tutto: Pnrr, autonomia differenziata, riforme, terzo mandato compreso. Il suo settimanale appuntamento della diretta Facebook del venerdì, c’è da scommetterci, tornerà a essere l’arena di un tempo.

