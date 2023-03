“LE PAROLE DI PIANTEDOSI SONO INACCETTABILI, INDEGNE, DISUMANE” – ELLY SCHLEIN CHIEDE LE DIMISSIONI DEL MINISTRO CHE DOPO LA STRAGE DEI MIGRANTI DI CROTONE HA DETTO CHE LA DISPERAZIONE NON GIUSTIFICA VIAGGI CHE METTANO A REPENTAGLIO LA VITA DEI FIGLI – “PERCHÉ NON C’È STATO L’INTERVENTO DELLA GUARDIA COSTIERA?” – PIANTEDOSI: “SE C'È STATA UN DEBOLEZZA DEL MINISTERO MI ASSUMERÒ LE MIE RESPONSABILITÀ”

(ANSA) "Se c'è stata un debolezza del ministero mi assumerò e mi assumo tutte le mie responsabilità". Così il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, in audizione alla Commissione Affari costituzionali della Camera sulle linee programmatiche del dicastero, nella sua replica alle domande dei deputati dopo il naufragio di Cutro. "Se andiamo a vedere morti e tragedie degli anni scorsi, in passato sono successi altri episodi simili. Se uno guarda il bilancio di quello che avviene da molti anni, i fatti smentiscono" l'assunto di un ministero debole, ha aggiunto Piantedosi il quale ha anche detto: "Questo governo prima ancora di questa tragedia ha dimostrato di avere riguardo rispetto a quello che c'è dietro ai processi migratori. Noi ci siamo posti il problema prima". (ANSA).

Estratto da corriere.it

La neosegretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, è intervenuta in Commissione Affari costituzionali alla Camera in occasione dell’audizione del ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi.

«Sono rimasta molto colpita dalle parole del ministro Piantedosi oggi. E non solo da quelle di oggi: ricordiamo tutti che dopo la strage dei migranti di Crotone lei ha fatto dichiarazioni sul fatto che la disperazione non giustifica viaggi che mettano a repentaglio la vita dei figli. Parole disumane, inaccettabili e non all’altezza del ruolo», dice Elly Schlein a Piantedosi, riferendosi anche a quando diceva che «l’assetto aereo Frontex che per primo ha individuato l’imbarcazione a 40 miglia nautiche dall’Italia non aveva segnalato una situazione di pericolo».

«Queste dichiarazioni hanno trasformato le vittime in colpevoli. Chi è lei per decidere cosa giustifica o meno la disperazione? Quale alternativa reale hanno le persone che fuggono in cerca di protezione, oltre a quella tra morire di torture e morire in mare? Perché non c’è stato l’intervento della Guardia Costiera?», aggiunge Schlein.

La richiesta di dimissioni del ministro dell’Interno

La neosegretaria del Pd, quindi, chiede le dimissioni di Piantedosi. «Attendiamo fiduciosi le indagini della magistratura, ma dal punto di vista politico mi unisco alle voce dei colleghi che mi hanno preceduto e che suggeriscono le sue dimissioni e dalla presidente Giorgia Meloni una profonda riflessione, anche sul ministro Salvini e sul ministro Giorgetti», continua Schlein.

