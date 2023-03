“DA PARTE DI FRONTEX NON È ARRIVATA ALCUNA COMUNICAZIONE DI EMERGENZA” - GIORGIA MELONI ROMPE IL SILENZIO DURATO GIORNI SULLA STRAGE DI MIGRANTI SULLE COSTE DI CROTONE: “NON SIAMO STATI AVVERTITI, QUELLE PERSONE NON POTEVANO ESSERE SALVATE” – IN REALTÀ DALL’AEREO DA RICOGNIZIONE DI “FRONTEX” ERA PARTITA ALLE 22.30 DI SABATO SERA LA SEGNALAZIONE DI UN BARCONE CON MOLTE PERSONE A BORDO – IL SINDACO DI CROTONE ATTACCA LA MELONI: “QUI È MANCATO LO STATO”

Estratto dell’articolo di Ferruccio Pinotti per www.corriere.it

giorgia meloni

«Non è arrivata alcuna comunicazione di emergenza da parte di Frontex»: con queste parole la presidente del consiglio Giorgia Meloni rompe il suo silenzio sulla strage dei migranti di Crotone, dove il bilancio delle vittime oggi è salito a 69 in seguito al ritrovamento in mare di un bimbo di tre anni.

La premier ha parlato da Abu Dhabi. «Queste persone non erano nelle condizioni di essere salvate - dice - Ma davvero, in coscienza, c’è qualcuno che ritiene che il governo abbia volutamente fatto morire 60 persone? Cerchiamo di essere seri. La questione è semplice nella sua tragicità. Non è arrivata alcuna comunicazione di emergenza da Frontex non siamo stati avvertiti. Nulla di questa vicenda ha a che fare i provvedimenti del governo con le Ong». […]

frontex

Giorgia Meloni ha poi manifestato l’intenzione di riunire il prossimo consiglio dei ministri a Cutro, proprio per discutere del tema dei migranti. Ha poi detto di non aver letto la lettera del sindaco di Crotone che ha accusato il governo di essere stato assente sulla tragedia consumatasi sulle coste calabresi. E sulle possibili dimissioni di Piantedosise la cava con una battuta: «Ogni giorno le opposizioni chiedono le dimissioni di un ministro diverso. Ormai non fa più notizia».

frontex 6

Frontex in realtà aveva avvertito sabato sera, poco dopo le 22.30 che un suo aereo in ricognizione aveva individuato il barcone diretto verso le coste italiane. Aveva d’altra parte detto che l’imbarcazione procedeva a 6 nodi di velocità e in buone condizioni di galleggiamento. I rilevatori termici del velivolo avevano infine segnalato la presenza di molte persone a bordo della barca che la mattina dopo avrebbe fatto naufragio a Steccato di Cutro.

naufragio di migranti a steccato di cutro, crotone 1

[…]

Intanto il sindaco di Crotone attacca la Meloni: «Se non ha ritenuto di portare la sua vicinanza come Presidente del Consiglio, venga a Crotone a portarla da mamma». Così il primo cittadino di Crotone, Vincenzo Voce, in una lettera inviata alla premier Giorgia Meloni.

naufragio di migranti a steccato di cutro, crotone 2

«Questo popolo - aggiunge Voce - aspettava una testimonianza della presenza dello Stato, che è arrivata altissima dal Capo dello Stato. Ma qui è mancato il Governo, è mancata lei presidente. Abbiamo aspettato una settimana. La comunità crotonese, colpita da un dolore enorme, ha aspettato un suo messaggio, una sua telefonata, un suo cenno, che non sono arrivati».

naufragio migranti coste calabria cutro naufragio di migranti a steccato di cutro, crotone