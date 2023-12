“LA PARTITA DEL PATTO È ANCORA APERTA” – GIORGIA MELONI SEMBRA DAVVERO CREDERE CHE ALLA FINE IL SUO MERCANTEGGIAMENTO DA PORTA PORTESE SU MES E NUOVE REGOLE DI BILANCIO PORTERÀ A QUALCOSA. SI VEDRÀ: INTANTO GIOVEDÌ E VENERDÌ È ATTESA DA UN TOSTO PRESSING DEGLI ALTRI LEADER AL CONSIGLIO EUROPEO SULLA RATIFICA DEL FONDO SALVA STATI. E L'ACCORDO SUL PATTO DI STABILITÀ È ANCORA LONTANO – LE COMUNICAZIONI ALLA CAMERA: “TUTTI RICONOSCONO CHE LA POSIZIONE ITALIANA È SOSTENUTA DA UNA POLITICA DI BILANCIO SERIA. SIAMO UNA NAZIONE VIRTUOSA” - VIDEO

GIORGIA MELONI ALLA CAMERA

MELONI,PARTITA PATTO ANCORA APERTA PERCHÉ L'ITALIA È SERIA

(ANSA) - "Se nonostante una trattativa difficilissima la partita" sul Patto di Stabilità "è ancora aperta e l'accordo finale posticipato" a una nuova riunione Ecofin dopo il Consiglio Ue è "perché a Bruxelles tutti riconoscono che la posizione italiana è sostenuta da una politica di bilancio seria che anche oggi voglio rivendicare". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue.

MELONI, ANNO COMPLESSO, SFIDE ESTERNE CONDIZIONANO AGENDA UE

giorgia meloni 3

(ANSA) - "Il prossimo Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre arriva al termine di un anno decisamente complesso che ha visto l'Unione europea fronteggiare sfide e minacce esterne che ne hanno inevitabilmente condizionato l'agenda e con cui dovremo continuare a confrontarci". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue.

MELONI, RISULTATI STRAORDINARI SUL PNRR

(ANSA) - "Grazie all'impegno del governo e del ministro Fitto abbiamo registrato risultati straordinari, sulla rimodulazione e l'attuazione del Pnrr, che oggi ci vengono riconosciuti". Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre.

giorgia meloni alla camera 2

MELONI, ITALIA NAZIONE VIRTUOSA, SPREAD SOTTO CONTROLLO

(ANSA) - "L'Italia è una nazione virtuosa, lo testimonia l'avanzo primario, lo dimostra il sistema pensionistico fra i più equilibrati d'Europa. Il tutto accompagnato da dati macroeconomico stabili, soddisfacenti, da un mercato del lavoro che sta registrando dati record, da una borsa che dal 2023 sta facendo registrare la maggiore performance d'Europa, dallo spread sotto controllo". Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre.

MELONI, PRINCIPIO SUGLI INVESTIMENTI VALGA ANCHE DOPO PNRR

giorgia meloni 2

(ANSA) - "Non avrebbe senso continuare a definire politiche sempre più ambiziose e regole di bilancio che limitano gli investimenti necessari a realizzarli. Lavoriamo perché questo principio venga affermato stabilmente, non solo per gli anni della messa a terra dei Pnrr". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo, parlando della trattativa sul Patto di stabilità.

MELONI,SITUAZIONE ECCEZIONALE,ANCHE GOVERNANCE DEVE ESSERLO

(ANSA) - L'Italia non vuole spendere senza freni e sperperare senza controllo" ma la situazione "deve considerarsi" ancora "eccezionale e necessita di una governance eccezionale". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue a proposito del Patto di Stabilità.

MELONI,NONOSTANTE MACIGNO SUPERBONUS L'ITALIA HA CARTE IN REGOLA

giorgia meloni - atreju

(ANSA) - "L'Italia eredita il Superbonus" che è "macigno sui conti" ma "si presenta con le carte in regola". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue.

MELONI, ITALIA GUIDA I PAESI AMICI DEI BALCANI OCCIDENTALI

(ANSA) - "L'Italia è fiera di guidare, con l'Austria, un gruppo di paesi amici dei Balcani occidentali, per questo sosteniamo il piano di crescita. Il tutto condizionato da un processo di riforme". Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre.

MELONI, NEL PATTO IMPRESCINDIBILE SOSTEGNO ALLA CRESCITA

giorgia meloni 1

(ANSA) – Nella trattativa sul Patto di stabilità l'Italia ha avuto un "approccio costruttivo e pragmatico, che consentisse finalmente di bilanciare l'elemento della solidità dei bilanci nazionali e sostenibilità dei loro debiti pubblici, con l'imprescindibile elemento della crescita e del sostegno agli investimenti. Non è stato così fino ad oggi, non possiamo permetterci che continui ad essere così da domani". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo

MELONI,ALLARGAMENTO UE PORTA ALLA SFIDA DEI PROCESSI DECISIONALI

(ANSA) - "E' evidente come l'allargamento" dell'Ue "porti con sé nuove sfide. Dovremo lavorare con un aggiornamento delle politiche agricole e di coesione. E si dovranno valutare" gli effetti "sul bilancio e sull'efficacia dei processi decisionali". Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre.

QUANDO GIORGIA MELONI ERA CONTRARIA AL MES - 2

MELONI, SOSTENIAMO L'ADESIONE ALLA UE DI UCRAINA E MOLDOVA

(ANSA) - "Il governo sostiene con convinzione la raccomandazione della Commissione europea di aprire i negoziati di adesione con Ucraina e Moldova, e e condividiamo la raccomandazione a conferire lo status di candidato alla Georgia". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo. "L'Italia sostiene fermamente il cammino europeo della Bosnia Erzegovina - ha aggiunto -: concedere lo status di candidato ha già portato progressi, e potrà farne di più dentro lo status negoziale piuttosto che fuori".

MELONI, UCRAINA HA GIÀ VINTO, HA RESO IMPOSSIBILE CONQUISTA

(ANSA) - "Penso che l'Ucraina abbia già vinto questa guerra perché ha reso impossibile la conquista dell'intero territorio" grazie a "un incredibile coraggio e amor di patria e al sostegno dei liberi popoli occidentali che non si sono rassegnati a un futuro in mano a despoti e tiranni". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue.

MELONI,UE LASCI AGLI STATI QUESTIONI PROSSIME AI CITTADINI

giorgia meloni zelensky

(ANSA) - "L'Italia sta partecipando attivamente al dibattito sulla definizione dell'agenda strategica da adottare il prossimo giugno, ovviamente non faremo mancare il nostro contributo e il focus italiano sarà concentrato sulle priorità: pensiamo che una Ue così ampia deva concentrare il suo lavoro sui grandi temi su cui gli Stati non possono competere da soli, lasciando agli Stati le questioni più prossime alla vita dei cittadini nel rispetto della sussidiarietà". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio Ue.

UCRAINA: MELONI, OPINIONE PUBBLICA UE PROVATA DAL CONFLITTO

(ANSA) - - "Rivedere il bilancio pluriennale solo per reperire le risorse per l'Ucraina, senza pensare alle conseguenze della guerra, non aiuterebbe nemmeno l'Ucraina perché" peserebbe su "una opinione pubblica europea già provata dal conflitto". Lo ha detto la presidente del consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista della riunione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre.

giorgia meloni alla camera 4 giorgia meloni - atreju giorgia meloni e l albero di natale QUANDO GIORGIA MELONI ERA CONTRARIA AL MES - 1 GIORGIA MELONI - ER MES - MEME BY DAGOSPIA giorgia meloni alla camera 1