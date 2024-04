DAL “PARTITO PIRATA” AL “MOVIMENTO POETI D'AZIONE”; PASSANDO PER IL “SACRO ROMANO IMPERO CATTOLICO”: IL MEGLIO DEL PEGGIO TRA I 42 SIMBOLI DEI PARTITI DEPOSITATI AL VIMINALE PER LE EUROPEE – I “PIRATI” CI AVEVANO GIA’ PROVATO NEL 2019. IL LORO CAVALLO DI BATTAGLIA? I “DIRITTI DIGITALI” – TRA I LOGHI PIÙ IMPROBABILI DEPOSITATI AL VIMINALE C'E' QUELLO DEL "MOVIMENTO POETI D’AZIONE", "ITALIA REALE", "ESSERITARI" (DI LUCIANO CHIAPPA). E ANCORA "PARLAMENTARE INDIPENDENTE" E...

Estratto da www.corriere.it

more use less nato

Eccoli i 42 simboli affissi sulla bacheca del Viminale. Rappresentano altrettante forze politiche accomunate da un solo obiettivo: strappare il ticket utile per volare a Strasburgo. L'albo delle affissioni è al completo. [...]

C'è il 'Partito pirata italiano', con scritta su sfondo verde, e ci sono anche i 'Pirati'. ', con tibia, teschio e bandana viola su sfondo nero Una sfida che potrebbe animare le decisioni tra i simboli da accettare o da annullare. E poi il 'Movimento per l'Italexit, in basso nel simbolo della lista 'Libertà', presentata da Cateno de Luca, che si contrappone a 'Italexit per l'Italia'.in coppia nel simbolo col 'Partito animalista'.

Il nome della premier Giorgia Meloni, accompagnato dalla consueta fiamma tricolore, compare nel simbolo di FdI con un carattere ben più grande del nome del partito. La Lega ha invece da tempo il nome del suo leader Matteo Salvini nel logo. Il nome di Berlusconi «è nello statuto non solo nel simbolo», spiega Alessandro Battilocchio, responsabile elettorale di Forza Italia.

italia dei diritti

Gli azzurri sono gli unici, tra i partiti di governo, a richiamare nel simbolo la famiglia europea di appartenenza, quella del Partito popolare europeo. Stesso riferimento per Stefano Bandecchi con la sua ' Alternativa popolare'. A puntare sul nome nel contrassegno è anche Carlo Calenda, leader della lista 'Azione-Europa Unita'. Alleanza Verdi e Sinistra ai nomi contrappone la simmetria dei due partiti che compongono la lista, Verdi Europei e Sinistra Italiana. Tra i simboli del passato non mancano 'falce e martello e scudo crociato.

Il Partito comunista italiano presenta una classica bandiera rossa con simbolo in giallo. Mentre lo scudo con la parola 'libertas' si trova sia sul contrassegno depositato dall'Udc che su quello della Democrazia Cristiana. [...]

parlamentare indipendente

E sono diversi i simboli che suscitano curiosità. Come quello degli 'Esseritari' di Luciano Chiappa, che è autore anche dell'omonimo libro.

Oppure il Movimento Poeti d'Azione di Alessandro d'Agostini, attore che decide di ripresentarsi con 'spada e penna'. Alle quali si aggiungono le insegne di 'Sacro romano impero cattolico' di Mirella Cece e di 'Italia reale'.

Non tutti i cosiddetti 'piccoli', però, supereranno il vaglio degli uffici elettorali. Molti di loro potrebbero ritrovarsi nella bacheca dei 'ricusati'. Di seguito ecco tutti i simboli presentati

partito pirata

partito cristiano sociale base popolare insieme liberi italia reale esseritari poeti d'azione nuova italia