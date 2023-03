“IL PARTITO UNICO AZIONE-ITALIA VIVA? A RENZI HO DATO UNA SETTIMANA DI TEMPO PER RISPONDERMI” - CARLO CALENDA INIZIA A FIBRILLARE PER I SILENZI DEL SENATORE SEMPLICE DI RIAD CHE TEMPOREGGIA SULLA FUSIONE TRA I DUE PARTITINI DEL TERZO POLO: “HO PRESENTATO LA MIA PROPOSTA PER IL PARTITO UNICO AL COMITATO POLITICO, DI CUI RENZI NON FA PARTE…”

Estratto dell’articolo di Andrea Bulleri per “il Messaggero”

MATTEO RENZI E CARLO CALENDA

Più Ursula che Elly. Carlo Calenda apre uno spiraglio sulle alleanze. E anche se la mano del leader di Azione sembra tesa al Pd («nessuna pregiudiziale contro Elly Schlein», assicura), dopo le primarie dem l'orizzonte a cui ora guarda il frontman del Terzo polo è un altro. Quello sperimentato a Bruxelles […] Tradotto: dai "centristi" del Pd fino a Forza Italia, con esponenti della Lega inclusi. Meglio la formula del governo Draghi, insomma, rispetto al "campo largo" del centrosinistra. […]

«Certo che si possono fare battaglie insieme a Elly Schlein […] se le battaglie sono giuste, come il salario minimo, si fanno insieme». Difficile però andare oltre, per il numero uno di Azione. Almeno per il momento. Anche perché «alle elezioni europee (in calendario nella primavera 2024, ndr) si vota col proporzionale», ognun per sé. […]

Il piano, piuttosto, è quello di aggregare al centro. A partire dai temi concreti, ripete Calenda. «Io ho sempre detto che mi piacerebbe governare in un formato che è quello che ha eletto Ursula von der Leyen a Bruxelles. Una larga coalizione di persone responsabili, che la smettono di dirsi "fascista" e "comunista" e che affrontino i problemi, a cominciare dalle liste d'attesa troppo lunghe nella sanità pubblica». […]

CARLO CALENDA E MATTEO RENZI

Da "grande", però, il polo riformista non ha dubbi: l'obiettivo è il partito unico tra Azione e Italia viva. […] «Ho presentato al comitato politico la mia proposta per il partito unico», spiega Calenda. Poi una stoccata all'alleato, che vorrebbe più tempo per arrivare alla fusione: «Renzi? Non fa parte del comitato politico», liquida la questione l'ex ministro. «Gli ho dato una settimana di tempo per rispondermi», spiega. Solo dopo si penserà alle alleanze.