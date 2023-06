15 giu 2023 16:01

“IL PARTITO UNICO? RENZI SI VUOLE TENERE LE MANI LIBERE” – CALENDA RIPRENDE A CANNONEGGIARE MATTEONZO: “COSA PENSO DI LUI? BOH, VEDO CHE FA TANTE COSE INSIEME. NON SO SE PARLA COME DIRETTORE DEL ‘RIFORMISTA’ O COME CHI VUOLE COSTRUIRE UN’AREA DEL TERZO POLO” - LA BORDATA ALL’EX PREMIER: “NOI NON ABBIAMO ACCHIAPPATO UN SENATORE DI QUA E UN PARLAMENTARE DI LÀ, PERCHÉ QUELLA NON È POLITICA. QUELLO È TRASFORMISMO PARLAMENTARE”