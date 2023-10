“LA PAX AMERICANA NON ESISTE PIÙ. L'AMERICA SI INDEBOLISCE, PERDE POSIZIONI” - PUTIN TORNA A PICCONARE L ‘OCCIDENTE: “L'UCRAINA, GUIDATA DAI SUOI BENEFATTORI OCCIDENTALI, STA CERCANDO DI ISPIRARE POGROM IN RUSSIA. CI VOGLIONO DESTABILIZZARE E DIVIDERE DALL’ESTERNO. NON ESISTE NESSUNA GIUSTIFICAZIONE PER I BOMBARDAMENTI SU CENTINAIA DI MIGLIAIA DI CIVILI A GAZA. COLORO CHE STANNO DIETRO AL CONFLITTO IN MEDIO ORIENTE, E AD ALTRE CRISI REGIONALI, USERANNO LE LORO CONSEGUENZE DISTRUTTIVE PER SEMINARE ODIO. QUESTO È IL VERO OBIETTIVO DI QUESTI BURATTINAI GEOPOLITICI…”

Putin, la Pax americana non esiste più

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Vladimir Putin accusa gli Stati Uniti di essere responsabili del "caos mortale" in cui è precipitato il Medio Oriente. "L'America si indebolisce, perde posizioni. Ormai la Pax americana è una cosa del passato", ha detto il presidente russo citato dalla Tass.

Putin, 'si cerca di destabilizzare la Russia dall'esterno'

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Il presidente russo Vladimir Putin ha ribadito che dall'esterno si cerca di "destabilizzare e dividere" la società russa. Lo riporta la Tass. Le parole di Putin sono riferite agli incidenti di ieri in Daghestan.

Putin, nessuna giustificazione per bombe sui civili a Gaza

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Non esiste nessuna giustificazione per i bombardamenti su centinaia di migliaia di civili a Gaza. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin. Putin ha aggiunto che la situazione in Medio Oriente viene usata dai "burattinai della geopolitica" per scopi egoistici. "Coloro che stanno dietro al conflitto in Medio Oriente, e ad altre crisi regionali, useranno le loro conseguenze distruttive per seminare odio. Questo è il vero obiettivo di questi burattinai geopolitici", ha detto Putin.

Putin,Kiev ispira pogrom in Russia con sponsor occidentali

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - L'Ucraina, guidata dai suoi "benefattori occidentali" sta cercando di "ispirare pogrom" in Russia. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, come riporta la Tass.

Putin, 'disordini in Daghestan istigati su social anche da Kiev'

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - I disordini all'aeroporto di Makhachkala, nella repubblica russa del Daghestan, sono stati istigati attraverso i social network, anche dal territorio dell'Ucraina, per mano dei servizi speciali occidentali. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin durante un incontro sulla situazione in Daghestan, come riporta la Tass. "Gli eventi di ieri sera a Makhachkala sono stati ispirati, anche attraverso i social network dalle mani degli agenti dei servizi speciali occidentali, non da ultimo dal territorio dell'Ucraina," ha riferito Putin.

Putin, 'la nostra posizione sul Medio Oriente è disinteressata'

(ANSA) - ROMA, 30 OTT - La posizione di Mosca sulla soluzione israelo-palestinese non è mai stata egoistica, la chiave per risolvere il problema è la creazione di uno Stato palestinese. Lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin, come riporta la Tass. "Non ci sono mai stati interessi personali, intrighi e doppi scopi nei nostri approcci alla situazione in Medio Oriente, a differenza dell'Occidente", ha sottolineato Putin durante un incontro sulla situazione in Daghestan. "Abbiamo dichiarato e dichiariamo apertamente la nostra posizione, che non cambia di anno in anno: la chiave per risolvere il conflitto è la creazione di uno Stato palestinese sovrano, indipendente e a pieno titolo", ha ricordato il presidente russo.

Usa, da Putin nessuna condanna delle violenze in Daghestan

(ANSA) - WASHINGTON, 30 OTT - La Russia "non ha condannato le violenze nell'aeroporto in Daghestan né l'antisemitismo". Lo ha detto il portavoce del Consiglio di sicurezza della Casa Bianca, John Kirby, in un briefing con la stampa. "Non abbiamo sentito assolutamente nulla da Putin, non una parola su quell'attacco", ha sottolineato. "E questo silenzio vale più di mille parole".

