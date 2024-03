6 mar 2024 11:56

“LA PAZIENZA VERSO ISRAELE SI STA ESAURENDO” – DAVID CAMERON, EX PREMIER E ATTUALE MINISTRO DEGLI ESTERI INGLESE, STRIGLIA BENNY GANTZ, MINISTRO DEL GABINETTO DI GUERRA SU CUI PUNTA L’OCCIDENTE PER IL DOPO NETANYAHU, IN ARRIVO A LONDRA: “LE SOFFERENZE DEI PALESTINESI SONO ORMAI TREMENDE, IL COMPORTAMENTO DI ISRAELE È RESPONSABILE DI QUANTO ACCADE AI CIVILI DI GAZA E NEI TERRITORI OCCUPATI” – POI LA MINACCIA (MANCO TANTO) VELATA: "IL COMPORTAMENTO DI ISRAELE PUÒ AVERE CONSEGUENZE IN BASE AL DIRITTO INTERNAZIONALE UMANITARIO…"