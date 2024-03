“PER PD E M5S DOVEVAMO MORIRE COME GLI EBREI” – MARCELLO PITTELLA, EX GOVERNATORE DELLA REGIONE BASILICATA E REFERENTE DI “AZIONE”, ANNUNCIA LA SCELTA DI APPOGGIARE VITO BARDI, PRESIDENTE USCENTE DI DESTRA, CON UN AUDIO CHOC AI SUOI SOSTENITORI – I CALENDIANI SI SONO OFFESI PERCHÉ SONO STATI LASCIATI FUORI DAI COLLOQUI PER IL NOME DI PIERO MARRESE. MA RESTA ANCORA IN CORSA IL CIVICO CHIORAZZO…

L'AUDIO CHOC DI MARCELLO PITTELLA

GIANNI E MARCELLO PITTELLA

Estratto dell’articolo di Davide Carlucci per www.repubblica.it

"C'è proprio un'azione a far male, a far morire. Sapete quando deportavano gli ebrei e dovevano portarli nelle camere a gas? Ecco, io sono uno che deve morire". Marcello Pittella, ex presidente della Regione per il centrosinistra e referente in Basilicata di Azione, motiva così la sua scelta di passare con il presidente uscente Vito Bardi in un audio inviato ai suoi sostenitori.

VITO BARDI

Poche ore dopo l’annuncio ufficiale: “Azione sosterrà il governatore uscente Vito Bardi (Forza Italia), ricandidato alla guida della coalizione di centrodestra. Lo hanno annunciato il segretario lucano del partito, Donato Pessolano e dallo stesso Pittella.

Ma è il suo audio a tenere soprattutto banco in queste ore. Dice di essersi rivolto anche ad Angelo Chiorazzo, il fondatore del movimento civico d'ispirazione cattolica "Basilicata Casa Comune", come lui osteggiato dal M5S. "Gli ho proposto un patto, con me candidato presidente. Lui ha detto che Basilicata Casa Comune senza lui candidato presidente non si può fare. Noi non possiamo andare a ruota di Chiorazzo. E quindi aderiamo al centrodestra".

VITO BARDI - MARCELLO PITTELLA

Il campo largo in Basilicata ha chiuso l'accordo su Piero Marrese, del Pd, presidente della provincia di Matera. Ma Chiorazzo continua a restare in corsa, contando sull'appoggio di numerosi dissidenti Dem. Un problema in più per Conte e Schlein che nelle prossime elezioni lucane si giocano molto del futuro campo largo.

"Sono soddisfatto per la fiducia che mi hanno dato i partiti e i movimenti civici – ha commentato Marrese - Ho detto subito sì con determinazione alla richiesta dei miei cittadini, agricoltori e imprenditori che mi hanno chiesto di impegnarmi in prima linea dopo l'esperienza da sindaco e da presidente della provincia di Matera e anche dopo aver portato a casa concretezza nel lavoro fatto".

piero marrese

E ancora, “inizia ora questa nuova avventura che mette al centro l'interesse dei lucani, l'interesse della Regione Basilicata. In queste ore iniziamo subito a continuare il dialogo con i movimenti civici, le associazioni e il territorio, per poter completare l'ottimo lavoro che è stato già fatto nel programma, per raccogliere ulteriori suggerimenti e condividere col territorio per poi iniziare questa battaglia di difesa della Basilicata".

MARCELLO PITTELLA PIERO MARRESE VITO BARDI - ANTONIO TAJANI

marcello pittella