30 ott 2023 18:57

“IL PD DI OGGI È FATTO DI ANIME MORTE” - A “DRITTO E ROVESCIO”, VINCENZO DE LUCA SPARA ALZO ZERO CONTRO SCHLEIN (CHE HA DETTO NO AL TERZO MANDATO DEL GOVERNATORE IN CAMPANIA) E LA CLASSE DIRIGENTE DEM - “SIAMO AVVIATI SULLA STRADA GIUSTA VERSO IL SUICIDIO POLITICO. BISOGNA DARSI UN LINGUAGGIO NON AUTO REFERENZIALE. QUESTI PARLANO UNA LINGUA MORTA, NON RAPPRESENTANO NULLA E NON SONO IN GRADO DI CONQUISTARE IL VOTO DELLA MADRE” - VIDEO