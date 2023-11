“IL PD È UN PARTITO PERSO: SONO PAZZI” – IL PREMIER ALBANESE, EDI RAMA, SI INCAZZA DOPO CHE IL PARTITO DEMOCRATICO HA CHIESTO DI ESPELLERLO DALLA FAMIGLIA DEI SOCIALISTI EUROPEI: “A GIORGIA MELONI LO DICO SPESSO. CON QUESTE OPPOSIZIONI, PUOI CADERE SOLO PER I TUOI ERRORI. LORO NON TI FARANNO CADERE MAI” – “LA SINISTRA ITALIANA COSA PROPONE SE NON LA SOLITA LITANIA CHE ALLA FINE SFOCIA NELLA CLASSICA PROPOSTA DI ACCOGLIERE TUTTI. POI SA COSA SUCCEDE? LE MANIFESTAZIONI PER LA PALESTINA CON LE FRANGE PRO HAMAS…”

Estratto dell’articolo di Simone Canettieri per “il Foglio”

Edi Rama non è Fred Bongusto: il suo amore non è a Malaga, dove il Pd cerca di fare breccia nel Pse per espellerlo dalla famiglia dei socialisti europei. Il presidente albanese si trova a Parigi.

“Ho preferito partecipare alla conferenza di pace sul medio oriente”, dice al Foglio, con il solito perfetto italiano. […] la notizia della sua possibile cacciata lo turba, non tanto nel metodo ma nel merito della faccenda […]. Per il Nazareno è accusato di intelligenza con il nemico per via dell’accordo sui migranti stipulato con Giorgia Meloni: “La sinistra italiana è qualcosa di incredibile: dice le stesse cose della destra in Albania e non a caso fanno la politica di quelli che non vincono mai. Il Pd è un partito perso: sono pazzi”.

Il Pd dice che lei non rispetta la linea dei socialisti sull’immigrazione e per questo va messo alla porta dal Pse.

“Allora, a me non risulta così: ho parlato con loro, sono amareggiati ma non hanno intenzione di presentare nulla contro di me. Sarebbero ridicoli e oltretutto le procedure di espulsione non funzionano così. Non esiste. Forse sarebbe meglio aspettare. Forse faranno una smentita o si spiegheranno meglio. E’ tutto surreale”.

Ha parlato con Elly Schlein?

“No, non la conosco. Ho pochi contatti nel Pd, questo sì. Ma questa storia fa ridere”.

Lei è l’amico di Meloni, la leader della destra italiana che siede a Palazzo Chigi: per i dem lei è un traditore.

“Questa cosa mi fa ancora ridere, lo posso dire? Uno aiuta l’Italia e viene trattato così: solo la vostra sinistra è capace di certe reazioni”.

E qui Edi Rama, che è un conoscitore delle cose di casa nostra, entra nella carne viva dell’opposizione. […]

“Io seguo la politica italiana e l’opposizione non si fa così. Quando ero io all’opposizione, nel mio paese, ho capito che se volevo vincere non dovevo saltare su ogni argomento senza mai arrivare al risultato. Un’opposizione che fa solo questo non riesce poi a funzionare. Il Pd non ha imparato nulla da Giorgia Meloni”.

Allora si vuole fare cacciare, presidente Rama.

“Se si guarda come ha vinto le elezioni Giorgia salta subito all’occhio un dato: quando non governava non stava tutti i giorni a dire questa cosa non è buona, fa tutto schifo. Giorgia ha avuto un percorso diverso ed è stata premiata dagli elettori. E’ come la storia del dottore”.

Questa ci manca: qual è?

“E’ come se tu sei un paziente ricoverato in un letto di ospedale e c’è un dottore che ti dice domani starai ancora più male. E questo si ripete tutte le volte che il dottore ti visita. A quel punto il paziente dice al dottore: ma vai a quel paese, se sai dirmi solo cose negative, cambio dottore”.

D’accordo, ma nel merito dell’accordo sui migranti anche il suo predecessore Berisha è stato molto critico.

“E questo non mi sorprende: è come la sinistra italiana. Ma dove vivono? Ha visto Scholz?”. […] “Sta cercando di fare gli stessi accordi di Meloni. Scholz e i tedeschi non sono contrari al nostro memorandum, e sto parlando della Germania. Anche Bruxelles non è contraria”.

[…] Quindi la Commissione, sta dicendo, era a conoscenza di tutto?

“Io e Giorgia abbiamo informato la presidente Ursula von der Leyen”.

Questa è una notizia.

“Per questo le dico che questi della sinistra italiana sono pazzi”, spiega ancora Rama con la naturalezza di chi si sente un incompreso.

[…] Questo accordo potrebbe alla fine non risolvere il problema, ma solo delocalizzarlo per un mese perché i migranti in regola poi torneranno in Italia.

“Ok, allora diciamo che questo accordo non va bene, ma cosa funziona? C’è chi alza i muri, chi chiude le frontiere. Guardi la Svezia: ha fatto una politica indiscriminata di accoglienza. Il risultato è che Stoccolma è in preda a gruppi etnici con la gente che si ammazza per strada”.

Rama si accalora e insiste, non sembra molto interessato all’effetto che produrranno le sue parole.

“Ma la sinistra italiana cosa propone se non la solita litania ‘questo sì e questo no’ che alla fine sfocia nella classica proposta di accogliere tutti. Poi sa cosa succede?”. […] “Le manifestazioni per la Palestina con le frange pro Hamas. Incredibile, non crede?”.

[…] “Vuole sapere cosa dico spesso a Giorgia”. Certo che sì. “Con queste opposizioni, puoi cadere solo per i tuoi errori. Loro non ti faranno cadere mai”.

[…] Andrà al congresso del Pse?

“No”. […]