Fabio Martini per huffingtonpost.it - Estratti

schlein piazza del popolo

Sono nove mesi ormai che Elly Schlein guida il Pd, ma il mondo politico-mediatico fatica ancora a riconoscere e definire i tratti assolutamente originali della sua leadership, il “cuore” della sua personalità. Il rifiuto opposto dalla segretaria del Pd all’invito di Giorgia Meloni a partecipare alla prossima festa di Atreju aiuta a sciogliere l’enigma.

Nei mesi scorsi non sono mancati, da parte del “nuovo” Pd, segnali di settarismo – un approccio che peraltro accomuna tutti i partiti in questa fase – ma Elly Schlein sta sperimentando qualcosa in più.

Una forma mai vista di partito personale, secondo un adagio che si potrebbe riassumere così: la purezza del capo è tutto, il resto non conta. Qualcosa che va oltre il tradizionale “il partito sono io”, perché la novità sta invece in questa idea di purezza, di procedere incontaminati nel firmamento politico.

ELLY SCHLEIN GIORGIA MELONI

Nei mesi questa suggestione di purezza era stata praticata, avvalorando un’idea davvero originale: chi è venuto prima di Schlein sostanzialmente è “superato”.

(...)

Ora il rifiuto all’invito di Atreju. Naturalmente Schlein è libera di andare dove crede, con chi crede e di negarsi con le ragioni che la paiono giuste. Al tempo stesso liberi tutti di constatare che mentre la festa dei pretesi “fascisti” di Atreju è da sempre aperta a tutti, la Festa dell’Unità è diventata un ritrovo monocorde, dove si canta una sola canzone: puri, purissimi. Ma soli.

GIORGIA MELONI VS ELLY SCHLEIN

Tra l’altro quelle feste in solitudine sono anche l’approdo forastico e finale di una lunga storia, quella della Festa dell’Unità, che ai tempi del Pci e dell’Ulivo era stato luogo di dibattiti a tutto campo con amici e avversari. Ora il no ad Atreju racconta qualcosa in più: la vocazione a preservare la purezza in una torre eburnea. Una rivendicazione di isolamento che ha i suoi rischi ed evoca una deliziosa e profonda riflessione di Stendhal: “Si può acquistare tutto nella solitudine, eccetto un carattere”.

ELLY SCHLEIN - MEME BY EDOARDO BARALDI ELLY SCHLEIN MELONI SCHLEIN 1 GIORGIA MELONI ELLY SCHLEIN - 8 MARZO - VIGNETTA BY MACONDO GIORGIA MELONI - ELLY SCHLEIN elly schlein a piazza del popolo