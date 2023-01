12 gen 2023 15:37

“IL PEGGIORE PROBLEMA POLITICO DEL NOSTRO PAESE NON È LA QUALITÀ DEI GOVERNI, MA LA QUALITÀ DELLE OPPOSIZIONI” - MATTIA FELTRI: “NON MI SCANDALIZZA IL PROPOSITO DI RIDURRE LE ACCISE VANAMENTE CONTENUTO NEL PROGRAMMA DI GOVERNO DEI FRATELLI D'ITALIA. PIÙ DI TANTO NON MI SCANDALIZZA PERSINO LA MOTIVAZIONE ADDOTTA PER AVER CAMBIATO IDEA: BISOGNA FARE I CONTI CON LA REALTÀ. NON MI SCANDALIZZO MA QUESTO È IL PUNTO. LE OPPOSIZIONI, DA NOI, NON FANNO MAI I CONTI CON LA REALTÀ. FANNO I CONTI COL LORO TORNACONTO…”