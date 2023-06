Estratto da www.liberoquotidiano.it

Attacca Giorgia Meloni e difende Elly Schlein. […] Carlo De Benedetti […] al Festival della tv, a Dogliani (Cuneo), non ha perso l’occasione per attaccare […] Giorgia Meloni. “Sono convinto che andrà a sbattere contro l’Europa perché non è in grado di tenere il passo con l’Europa. Non è un problema di destra e sinistra, ma di capacità e preparazione ad essere adatto al ruolo”, ha dichiarato l’editore di Domani.

“[…] ci tengo all'Italia e quindi pensare che andremo a sbattere mi toglie la soddisfazione di non vedere più quella faccetta lì che gira per Palazzo Chigi con la tv che la segue. Ma se lei va a sbattere l'Italia va a sbattere e siccome non c'è un'opposizione al momento visibile si dovrà ricorrere a soluzione di emergenza come Monti e Draghi”.

Per quanto riguarda la Schlein, De Benedetti ha dichiarato che “non è ancora il momento per giudicarla, diamole tempo. Il centrosinistra deve ripartire da un forte nucleo di sinistra, […]”- Una battuta anche su Giuseppe Conte: “È stato uno sbaglio storico, un errore, e spero che i Cinque Stelle si accorgano che li ha salvati dallo sparire, ma non farà nulla per dar loro un futuro. Mi auguro, per spirito piemontese, che Appendino prenda il suo posto”.

