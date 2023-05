10 mag 2023 16:22

“PENSAVAMO CHE FAZZOLARI POTESSE DIVENTARE PER GIORGIA MELONI QUEL CHE GIANNI LETTA FU PER BERLUSCONI, CI ERAVAMO SBAGLIATI” - RONCONE: “A 51 ANNI SUONATI FAZZOLARI SAREBBE UN POTENZIALE UOMO DI MONDO E INVECE SI RIVELA SEMPRE MOLTO DOGMATICO NEL GESTIRE I DOSSIER RISERVATI DELLA PREMIER, IDEOLOGICO E SOSPETTOSO, PRIGIONIERO DI ANTICHI RIFLESSI CONDIZIONATI DESTRORSI. NON GLI MANCA LA CULTURA DEL POTERE, MA DELLA SUA GESTIONE. CHE SIGNIFICA APRIRSI, TRATTARE, INCLUDERE…”