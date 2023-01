12 gen 2023 13:11

“PERCHÉ FA FINTA DI NON CAPIRE, STAI SCHERZANDO?” – VLADIMIR PUTIN È IN DIFFICOLTÀ E SI SFOGA BULLIZZANDO I SUOI COLLABORATORI: L’ULTIMO A ESSERE UMILIATO È IL POVERO DENIS MANTUROV, VICE PRIMO MINISTRO E ANCHE MINISTRO DEL COMMERCIO E DELL’INDUSTRIA. “MAD VLAD” DURANTE UNA VIDEOCONFERENZA SI È INCAZZATO PERCHÉ MANTUROV NON HA CONTRATTI RICHIESTI IN TEMPO. QUELLO HA BALBETTATO QUALCOSA (E POI SI SARÀ FATTO IL SEGNO DELLA CROCE…) - VIDEO