“PERCHÉ LA POLITICA CHE HA DIROZZATO DI MAIO DOVREBBE ORA BUTTARLO VIA?” – FRANCESCO MERLO, INSUFFLATO DA UNA LETTRICE, INTERVIENE SULLE POLEMICHE PER LA NOMINA DI LUIGINO A INVIATO SPECIALE UE NEL GOLFO: “SI È CERTAMENTE MERITATO GLI SBERLEFFI FEROCI, MA NON CE N’È UN ALTRO CHE INCARNI COME LUI L’EPOPEA DEL POPOLANO CHE È DIVENTATO ÈLITE, NON C’È UN ALTRO DEI VAFFANCULISTI CHE, COME LUI, ABBIA DAVVERO IMPARATO LA POLITICA CHE ERA VENUTO A DISTRUGGERE. VALE CERTAMENTE PIÙ DI CONTE CHE…”

Da “Posta e risposta – la Repubblica”

FRANCESCO MERLO

Caro Merlo, il dittatore iraniano Khamenei è terrorizzato: ha appena saputo che Di Maio è stato nominato rappresentante Ue per il Golfo Persico. Ha capito di aver le ore contate e sta dando ordine di liberare tutte le prigioniere e di bruciare veli, jihab e burca prima che arrivi il rappresentante Ue.

Chiara Lena - Sestri Levante (Genova)

Risposta di Francesco Merlo:

Di Maio si è certamente meritato gli sberleffi feroci, ma non ce n’è un altro, tra i tanti disperati a 5 stelle, che incarni come lui l’epopea del popolano che è diventato èlite, non c’è un altro dei vaffanculisti che, come lui, abbia davvero imparato la politica che era venuto a distruggere.

luigi di maio inviato speciale ue per il golfo persico meme 2

Perché la politica che lo ha dirozzato dovrebbe ora buttarlo via? Vale certamente più di Conte che fu un’invenzione di Di Maio e ancora oggi prende le forme che gli altri via via gli danno.

luigi di maio inviato speciale ue per il golfo persico meme meme luigi di maio prossimo concorrente del gf vip LUIGI DI MAIO MEME BY EDOARDO BARALDI luigi di maio mario draghi meme luigi di maio meme luigi di maio meme luigi di maio inviato speciale ue per il golfo persico meme 4 luigi di maio inviato speciale ue per il golfo persico meme 5 luigi di maio inviato speciale ue per il golfo persico meme 7 luigi di maio inviato speciale ue per il golfo persico meme 6 luigi di maio inviato speciale ue per il golfo persico meme 3