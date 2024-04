NON DECIDO IO, MA NON IMPORTA. TANTO SI VINCE IN BASE ALLE PREFERENZE, NO?”

“PERCHÉ UNA PERSONA CHE PRENDE UN SACCO DI VOTI NON DOVREBBE ESSERE IN LISTA?” – PARLA ROBERTO VANNACCI, IL GENERALE CHE HA SPACCATO LA LEGA:

ROBERTO VANNACCI

Antonio Bravetti per la Stampa - Estratti

Capolista alle Europee? Non sono io che decido, ma non importa. Tanto si vince in base alle preferenze, no?». Roberto Vannacci è in auto verso Pistoia per l’ennesima presentazione del suo libro “Il coraggio vince”: «Ovunque vado faccio il sold out».

Allora, si candida o no?

«Ribalto la domanda: ma perché una persona che molto probabilmente prende un sacco di voti non dovrebbe essere in lista? ».

Con la Lega?

«Non voglio legare la questione al ministro Salvini. Ci sono state interlocuzioni con vari politici. Non ho deciso, devo ancora portare a maturazione le mie valutazioni».

Nel partito si sono levate molte voci contrarie alla sua candidatura, lo sa?

«Sono polemiche e beghe del partito, discussioni lecite. Se dovesse succedere di candidarmi con la Lega e non venissi eletto avrebbero ragione loro, in caso contrario sarebbe una scelta dei cittadini. Ci sono le preferenze, no?».

Cosa sta valutando?

«Intanto, se ho i requisiti da un punto di vista professionale, non si può improvvisare. E poi, se avrò una reale capacità di influire, non andar lì per schiacciare un bottone. In ogni caso, è una scelta da fare insieme alla famiglia».

Come si immagina di “influire” a Strasburgo?

«Vorrei essere protagonista, vorrei avere un ruolo di primo piano, non fare la comparsa. Non mi piace fare lotte ideologiche, sono una persona pragmatica».

Per esempio?

«Sono assolutamente contrario all’ambientalismo ideologico, a tutte le regole prese sull’onda dell’Armageddon globale che si sono inventati. Come l’idea di sostituire tutte le macchine con l’elettrico entro il 2035. Se ci fosse la possibilità di interferire con queste decisioni, perché no? Oppure il nucleare: io sono favorevole, non ci sono tante alternative per l’approvvigionamento energetico, la stessa Unione Europea ha inserito il Nucleare all’interno della tassonomia verde».

Lei che macchina guida?

«Un diesel di 23 anni, comprata nel 2001. Con un litro di gasolio faccio 20 km».

Non le fanno gola gli incentivi per un’elettrica?

«Scherza? Mio nipote ha la Tesla e ogni volta che deve venirmi a trovare da Milano a Viareggio è una maledizione: deve fare i conti per la ricarica. Le auto elettriche costano di più. Vanno bene in città, convengono ai ricchi. Se ho un loft a Milano coi pannelli solari e sono miliardario, oppure ho un’impresa in Brianza. Non sono auto per i poveracci, i morti di fame, gli operai, gli infermieri».

Salvini dice di non condividere le sue parole sugli omosessuali. L’ha sentito?

«Non è corretto. Gli hanno fatto commentare la solita frase estrapolata dal mio libro, “cari omosessuali non siete normali”. La normalità di cui scrivo ha una connotazione statistica: chi non si riconosce nell’eterosessualità è una minoranza, ha gusti diversi dalla maggioranza. Avrei potuto dire “cari omosessuali siete eccezionali”».

Ma non l’ha fatto.

«Sono stato provocatorio. Cerco di attirare il lettore con frasi provocatorie, ma mai offensive».

Che ne pensa del tetto agli “stranieri” nelle scuole?

«Noi siamo italiani, dobbiamo preservare la nostra identità, in migliaia sono morti sul Carso per tramandarcela. Dobbiamo insegnare le radici italiane nelle scuole. In una classe tutta di stranieri è difficile insegnare l’italianità».

A parte che non è una materia, che ne pensa della proposta di Valditara?

«Non voglio parlare di percentuali. Credo che immergere gli stranieri nella cultura italiana sia il modo per integrarli meglio».

E della scuola di Pioltello, chiusa per l’ultimo giorno di Ramadan?

«Pensare di farlo assurgere a festa nazionale non ha senso. Sarebbe stato più comprensibile se avessero autorizzato gli alunni musulmani a restare a casa. Il Ramadan non è una festa italiana. C’è chi dice che lo diventerà tra 300 anni, io mi auguro di no».

Le sue figlie hanno bambini di origine straniera in classe?

«A scuola della più piccola la più brava è una bimba cinese. Probabilmente non ha la cittadinanza italiana e nemmeno mi interessa».

Il punto non è se interessa a lei, ma alla bambina.

«Io sono per il libero arbitrio e la libera scelta. A 18 anni potrà scegliere se avere la cittadinanza italiana, non un’imposizione dalla nascita. Ora ha tutti i diritti degli altri bambini italiani e a 18 anni, quando raggiungerà per legge l’età della ragione, potrà scegliere liberamente. Dov’è il problema?».

