“PERDONATEMI, HO AVUTO L’INFLUENZA” – GIORGIA MELONI, DURANTE LA CONFERENZA STAMPA CON IL PREMIER POLACCO, MORAWIECKI, A VARSAVIA, SI INTERROMPE IMPROVVISAMENTE PER UN ATTACCO DI TOSSE E CHIEDE UN BICCHIERE D’ACQUA. POI SI ACCORGE DI AVERLO GIÀ NEL PODIO DA CUI STAVA PARLANDO: “SIAMO UMANI…” - VIDEO

Estratto da www.liberoquotidiano.it

giorgia meloni tossisce in conferenza stampa a varsavia 2

"Perdonatemi, la scorsa settimana ho avuto l'influenza", si scusa Giorgia Meloni mentre beve un bicchiere d'acqua, dopo un attacco di tosse, durante il suo discorso a Varsavia. Dopo essere stata interrotta più volte dai colpi della tosse nel corso delle dichiarazioni alla stampa al termine dell'incontro con il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki, il presidente del Consiglio italiano dice: "Siamo umani".

"L'Italia ha sostenuto sin dall'inizio l'Ucraina, ci siamo stati con il sostegno finanziario, militare, umanitario a 360 gradi", afferma Meloni. "L'Ucraina sa che può contare su di noi e la Polonia sa che può contare su di noi. La Polonia è il confine morale e materiale dell'Occidente ed è una nazione a cui noi europei dobbiamo dire grazie per quanto sta facendo per l'Ucraina". Per l'Ucraina e la Polonia, "ci siamo stati e ci saremo".

giorgia meloni mateusz morawiecki

Meloni sottolineato che "con Morawiecki c'è anche un'amicizia personale, un'idea molto simile e compatibile su quello che debba essere l'Europa, vogliamo un gigante politico e non burocratico. Lavoriamo per un'Europa della sussidiarietà. E abbiamo posizioni molto compatibili sui temi della competitività e dell'immigrazione". "Il legame che esiste tra le nostre due nazioni è forte" ed è "un legame che è destinato a crescere". […]

