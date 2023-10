13 ott 2023 16:54

IL “PIANO MATTEI” NON È NIENTE PIU’ CHE IL LIBRO DEI SOGNI DELLA SORA GIORGIA – VOLATA A MAPUTO, IN MOZAMBICO, PER OTTENERE UN PO’ DI GAS IN PIÙ, MELONI TORNA A PARLARE DELLA MISTERIOSA STRATEGIA PER RENDERE L'ITALIA UN HUB ENERGETICO: “SCRIVEREMO IL PIANO INSIEME AI PAESI AFRICANI. NON CI SAREBBE NULLA DI NUOVO SE PRESENTASSIMO ALL'AFRICA UN PIANO GIÀ FATTO” – IL M5S LA INFILZA: “COLPO DI SCENA, DOPO MESI DI SLOGAN VUOTI, MELONI AMMETTE CHE IL PIANO NON ESISTE”