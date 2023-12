“PIERFURBY” POP POLITIK! CASINI SCATENATO SUI SOCIAL TRA FOTO COL PAPA, CON UN CESTO DI LIMONI (“SONO LEMON ADDICTED”) E IN VERSIONE PIZZAIOLO (MEJO DI SALVINI!) – “SU INSTAGRAM FACCIO TUTTO IO IN MANIERA ARTIGIANALE, E SI VEDE. I MIEI FIGLI MI SFOTTONO. MIA MADRE MIRELLA, INVECE, SI DIVERTE TANTISSIMO” - DA SETTEMBRE NON CI VADO PIÙ IN TELEVISIONE. NON SONO A MIO AGIO IN UN POLLAIO. NON HO PIÙ STRESS DA PERFORMANCE, NÉ NIENTE DA CHIEDERE A NESSUNO…"

Claudio Bozza per il Corriere della Sera - Estratti

pierferdinando casini

C’è il Casini «pizzaiolo», che imbraccia la pala mentre inforna. E c’è il Casini istituzionale a fianco di Papa Francesco. C’è l’ultras del Bologna di domenica e la foto con Berlusconi per ricordare il Cavaliere e i tempi d’oro. Il senatore Pier Ferdinando Casini, 68 anni, di cui quasi 41 passati ininterrottamente in Parlamento, da un po’ di tempo investe il suo tempo su Instagram per raccontare la sua vita fuori dal Palazzo. Una svolta pop, favorita anche dagli sfottò dei suoi quattro figli per sua arretratezza digitale.

Senatore, non è mai troppo tardi...

«È vero. I mie ragazzi mi hanno pungolato e io ho raccolto la sfida. I miei profili Facebook e X li gestisce il mio staff. Ma su Instagram faccio tutto io in maniera artigianale... e si vede (ride, ndr). Del resto faccio un sacco di cose personali e qualcuna di queste credo sia divertente».

C’è una «vittima designata» che preferisce?

«Mia madre Mirella: ha 95 anni. Si diverte molto a leggere i commenti e le reazioni quando posto foto assieme a lei. Lei faceva la maestra a Pianaccio, i luoghi di Enzo Biagi».

pierferdinando casini

(...)

C’è una foto curiosa in cui abbraccia un sacco di limoni...

«Le rivelo un piccolo segreto: sono “lemon addicted”, attivo a mangiarne l’equivalente di 10 al giorno. Negli ultimi tempi, visto che spremerli è noioso e ci sono pure i semi, compro direttamente bottigliette di limone bio già in succo».

Anche in versione pizzaiolo sembra ferrato...

«Così come con la polenta, sono i modi migliori per stare con gli amici: in quella foto sono nella casa di campagna Gianluca Galletti» (l’ex ministro, ndr).

Ci sono anche le foto dei suoi primi manifesti elettorali. Nostalgico della gioventù?

«Macché. Sono foto che un mio caro amico ha ritrovato in casa e me li ha mandati. Così li ho pubblicati, erano altri tempi...».

pierferdinando casini

E oggi siede nell’ufficio nell’ufficio che fu di Giulio Andreotti...

«Un onore».

Quasi 41 anni in Parlamento, senza mai una sosta. Ma ha deciso cosa vuol fare da grande?

«Alla mia età e grazie a questa lunga esperienza posso beneficiare di un privilegio: sono pacificato. Non ho più stress da performance, né niente da chiedere a nessuno. Non smanio più di dare la mia opinione, lo faccio solo se me lo chiedono».

È per questo che non la vediamo più granché in tv?

«Da settembre non ci vado più, in televisione. Ritrovarmi in un pollaio, sempre a fare polemiche tra gente che urla, non mi fa sentire a mio agio. Quando ho qualcosa da dire lo faccio in Parlamento, dove ho l’onore di sedere: è una condizione fantastica».

pier ferdinando casini foto di bacco (3) pier ferdinando casini foto di bacco (7) CASINI COL PISELLO DI FUORI pierferdinando casini