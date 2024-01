12 gen 2024 17:52

“PIETRO INGRAO SCRIVEVA POESIE PER ESALTARE MUSSOLINI. DOVREMO EVITARE DI CITARNE IL NOME?” – VITTORIO SGARBI SBRANA ELLY SCHLEIN, CHE AVEVA CRITICATO IL CAPOGRUPPO DI FRATELLI D'ITALIA TOMMASO FOTI PER UNA CITAZIONE DEL FUTURISTA FILIPPO TOMMASO MARINETTI – IL CRITICO D'URTO: “PER COERENZA, DOVREMMO DUNQUE NON CITARE IL NOME DI PIRANDELLO, LEGGERE E RAPPRESENTARE A TEATRO LE SUE OPERE, CENSURARE IL NOME DI FERMI, DI MARCONI, DI SIRONI…”