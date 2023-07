LA “PITONESSA” FINIRÀ STRITOLATA? – OGGI ALLE 15 DANIELA SANTANCHÈ RIFERIRÀ AL SENATO SULLE INCHIESTE CHE RIGUARDANO LE SUE AZIENDE: NONOSTANTE ABBIA SEMPRE NEGATO, RISULTEREBBE INDAGATA PER BANCAROTTA FRAUDOLENTA E FALSO IN BILANCIO. E NON POTRÀ NON AMMETTERE DI SAPERLO – I CONTI IN ROSSO, L’USO DEI FONDI COVID, LA MASERATI, IL PRESTITO DEL MISTERIOSO FONDO EMIRATINO “NEGMA” E IL NODO POLITICO: LA LEGA E FORZA ITALIA NON SEMBRANO TROPPO CONVINTI NELLA DIFESA DELLA MINISTRA...

1. IL GIORNO DELLA PITONESSA

Estratto dell’articolo di Monica Serra per “la Stampa”

Il giorno della "Pitonessa" è arrivato. Dopo il caso Report, le inchieste giornalistiche e giudiziarie che l'hanno travolta, alle 15 la ministra al Turismo Daniela Santanchè riferirà al Senato. Non sono previste domande, solo una informativa preparata dai legali. E sono tanti i punti che la senatrice di Fratelli d'Italia deve (o dovrebbe) chiarire.

Le indagini della Gdf

Ha sempre negato, ma risulta indagata per bancarotta fraudolenta e falso in bilancio in un fascicolo su Visibilia. Un dato che Santanchè dovrebbe ammettere di conoscere visto che, solo dopo l'intervento della procura che ha chiesto il fallimento delle sue società, la ministra ha iniziato a ripianare i debiti accumulati per anni.

Visibilia in liquidazione

Per salvare anche l'ultima azienda del gruppo, ed evitare l'accusa di bancarotta, Santanchè ha proposto all'Agenzia delle entrate una «transazione fiscale» per spalmare il debito da 1,2 milioni di euro con il Fisco in dieci anni.

E si è impegnata a pagare gli altri creditori […]. Il consulente dell'accusa ha calcolato che, se avesse svalutato avviamenti e crediti dubbi, a fine 2022 l'azienda avrebbe presentato «un patrimonio netto negativo pari a –7. 894. 467 euro». Dove troverà tutti i soldi?

La crisi di Ki Group

Santanchè si è dimessa da presidente a giugno 2020. Ma tra il 2018 e il 2019 l'azienda ha accumulato debiti per 8 milioni di euro […]. La ministra dovrà chiarire se li ha pagati. E se ha saldato stipendi e Tfr […] dei dipendenti […].

Chi c'è dietro Negma?

Visibilia e Ki Group sono state salvate da un prestito obbligazionario convertibile del fondo emiratino Negma. Milioni di euro che […] sarebbero stati intascati anche da Santanchè, mentre l'operazione – denunciano i soci di minoranza – ha affossato il titolo. Chi c'è dietro al fondo? Quel che si sa è che le querele, arrivate qualche tempo fa al sito Milanotoday, sia per conto di Visibilia che per conto di Negma, sono state firmate dallo stesso avvocato: il presidente del Senato, Ignazio La Russa.

Debitrice dello Stato?

Il Pd ha presentato una interrogazione su 2,7 milioni che nel 2021 Ki Group avrebbe ricevuto da Invitalia (società di proprietà del ministero dell'Economia) come aiuti per l'emergenza Covid. Soldi che però la società non avrebbe mai rimborsato.

Le accuse sul dipendente

C'è poi il capitolo del dipendente in cassa integrazione a zero ore che, tra marzo 2020 e novembre 2021, accusano gli avvocati, avrebbe continuato a lavorare per Visibilia.

È vero che peraltro il lavoratore, pagato dal Senato, tra il 2018 e il 2021, ha anche fatto l'«assistente» dei senatori Santanchè e poi La Russa?

Maserati e appartamenti

Con i soldi di Visibilia, già fortemente indebitata, Santanchè avrebbe affittato un appartamento al Pantheon e un altro a Milano (per 100 mila euro all'anno), oltre a pagare il leasing di una Maserati con cui sfrecciava in città accumulando multe […]

2. SANTANCHÈ, IL GIORNO DELL’AULA LA VILLA IN GARANZIA PER I CREDITORI

Estratto dell’articolo di Monica Guerzoni per il “Corriere della Sera”

[…] «Finalmente il giorno è arrivato» e alle tre di oggi pomeriggio Daniela Santanchè prenderà posto nell’Aula di Palazzo Madama per rispondere alle accuse della trasmissione Report […].

Su in tribuna, ad ascoltare la sua autodifesa, ci sarà anche il figlio Lorenzo, che ha 26 anni ed è nato dalla relazione con l’imprenditore farmaceutico Canio Giovanni Mazzaro.

L’esponente di Fratelli d’Italia ha raccontato ai colleghi di partito quanto sia «felice» di averlo vicino nel giorno della verità: «Mi ha chiesto “mamma, se vengo ad ascoltarti ti sentirai più forte o meno forte?”. Io ho risposto “più forte, è ovvio, sei la ragione della mia vita”».

[…] Santanchè si dice molto concentrata e assolutamente tranquilla: «Non sono minimamente preoccupata, tanto più che è una informativa e non si vota». Per giorni ha lavorato con i suoi legali a quello che ritiene «un discorso importante». Durerà mezz’ora, risponderà «punto per punto» e proverà a scacciare le ombre che gravano sulla sua passata attività di imprenditrice.

Le vicende societarie di Visibilia e Ki group sono al centro di un’inchiesta della Procura di Milano e le rivelazioni giornalistiche parlano di bilanci in rosso, fornitori non pagati, lavoratori licenziati lasciati senza Tfr. […]

Stupita per il clamore che ogni notizia sul suo conto suscita, la ministra si è sfogata con amici e collaboratori: «Io non solo ci sto mettendo la faccia, ma sto mettendo a posto tutti i conti. Mi sembra una cosa positiva, no? Ma purtroppo quando ci sono io di mezzo tutto viene letto in negativo, al contrario di come dovrebbe essere».

Se ha messo il suo patrimonio a garanzia è perché si sente «totalmente sicura di aver agito correttamente». Giorni fa, quando le opposizioni picchiavano duro, si era paragonata a Silvio Berlusconi: «Io in confronto sono un moscerino, ma da quando è morto hanno cambiato bersaglio e se la prendono con me».

Eppure nel coro a sua difesa si è avvertita più di una nota dissonante, arrivata da Forza Italia e soprattutto dalla Lega. I capigruppo Molinari e Romeo si erano uniti al pressing di chi chiedeva che la ministra andasse in Aula a chiarire, ma poi Matteo Salvini ha corretto la linea: «Ho assoluta fiducia nei colleghi e viviamo in un Paese dove si è innocenti fino a prova contraria». […]

