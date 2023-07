LA “PITONESSA” NELLA MORSA – OLTRE CHE PER BANCAROTTA E FALSO IN BILANCIO, DANIELA SANTANCHE’ RISCHIA DI ESSERE INDAGATA ANCHE PER TRUFFA AGGRAVATA AI DANNI DELLO STATO – AL MOMENTO LA PROCURA DI MILANO HA APERTO UN FASCICOLO CONTRO IGNOTI – ALLA BASE DI QUESTO FILONE C’È LA DENUNCIA DI UN’EX DIPENDENTE DI VISIBILIA EDITORE, FEDERICA BOTTIGLIONE, MESSA UFFICIALMENTE IN CASSA COVID A ZERO ORE MENTRE CONTINUAVA A LAVORARE – LA MOSSA PER EVITARE LA BANCAROTTA: PAGARE 1,2 MILIARDI DI DEBITI AL FISCO A RATE, IN 10 ANNI

1 – FURBATA-CASSA COVID: I PM INDAGANO ANCHE PER “TRUFFA ALLO STATO”

Estratto dell'articolo di Nicola Borzi, Thomas Mackinson e Davide Milosa per “il Fatto Quotidiano”

Il romanzo giudiziario che riguarda la senatrice di Fratelli d’Italia nonché ministro del Turismo Daniela Santanchè si arricchisce di un nuovo capitolo e di un nuovo reato: truffa aggravata ai danni dello Stato. Questo in relazione ai dipendenti di Visibilia messi in cassa integrazione a zero ore in tempi di emergenza Covid e pagati dallo Stato con gli aiuti pubblici […]

Per quel che risulta al Fatto il fascicolo, definito molto complesso, è da tempo sul tavolo del procuratore aggiunto di Milano Laura Pedio ed è seguito dalla Guardia di Finanza del capoluogo lombardo. In questo momento si trova in una fase in cui, pur ipotizzato il reato, non vi sono ancora iscrizioni di persone.

La Santanchè, dunque, non lascia e non solo raddoppia ma fa tris. Se nei primi due casi il ministro, come ex amministratore del disastrato gruppo editoriale-pubblicitario Visibilia, risulta indagata per bancarotta e falso in bilancio, nel terzo caso la truffa aggravata risulta contro ignoti. Ma, viene spiegato, è solo questione di tempo per passare al modello 21 con indagati.

Alla base di questo filone c’è la denuncia di un’ex dipendente, Federica Bottiglione, con funzioni apicali in Visibilia Editore: era investor relator officer, il dirigente incaricato di redigere e gestire le comunicazioni ufficiali obbligatorie della società quotata al mercato, alla Borsa e alla Consob.

Bottiglione, ufficialmente in cassa Covid a zero ore da marzo 2020 a novembre 2021 – grazie agli aiuti Inps –, continuava invece a lavorare per l’azienda, all’epoca ancora controllata da Santanchè come azionista di maggioranza (48,6%) e presidente, già allora senatrice di Fratelli Italia e oggi anche ministra del Turismo nel governo di Giorgia Meloni. È la stessa dipendente di Visibilia che ha svolto mansioni da assistente parlamentare al Senato per la Santanchè dal 2018 al 2019 e per Ignazio La Russa, oggi presidente di Palazzo Madama, dal 2019 al 2021.

Le ammissioni della “furbata”, del resto, sono note da tempo. Compresa quella di pagare lo stipendio intero, benché formalmente decurtato, ricorrendo a finti rimborsi spese chilometrici durante la prima ondata della pandemia nel quale tutta Italia era ferma per il lockdown.

Santanchè, presidente di Visibilia Editore, il 20 aprile 2020 aveva fatto deliberare al consiglio di amministrazione “di mantenere invariato l’organico, ma di ricorrere allo strumento della cassa integrazione in deroga, con diversi regimi per il personale, dal 2 marzo 2020 e per le successive nove settimane, per equilibrare, parzialmente, l’assenza degli incassi storici”.

Come evidenziato da Bottiglione in una causa di lavoro avviata al tribunale di Roma contro la sua ex azienda, Visibilia Editore avrebbe anche compilato, a sua insaputa, le autocertificazioni Inps e le avrebbe consegnato con ritardi di mesi le buste paga.

Alle sue continue richieste di regolarizzazione, manager di Visibilia Editore le avrebbero chiesto di tacere. Il tutto emerge da alcune telefonate, tra le quali una conference call del 12 novembre 2021 alla quale parteciparono alcuni manager di Visibilia tra i quali Dimitri Kunz, compagno di Santanchè.

A Bottiglione che lamentava i rischi di finire coinvolta inconsapevolmente in un reato, Kunz rispondeva: “Anche M., sta qua davanti a me… è a zero ore. So’ tutti a zero ore… te ti sei messa in regola e però magari hai messo in difficoltà l’azienda, bastava ne parlassi con noi e non avremmo avuto problemi… adesso, è chiaro, non è che possiamo renderli all’Inps perché sarebbe come ammettere…”.

2 – IL FISCO RIPAGATO A RATE, L’ULTIMA MOSSA DI SANTANCHÈ

Estratto dell'articolo di Rosario Di Raimondo per “la Repubblica”

Come un effetto domino, nel quale una tessera decide il destino delle altre, così la calda estate di Daniela Santanché rappresenta un crocevia per le decisioni che influiranno sul futuro giudiziario della ministra e delle imprese di cui è stata protagonista, a partire da Visibilia.

Nella partita per risanare i debiti, una risposta si attende a breve, secondo qualcuno addirittura a giorni, e riguarda una delle società del gruppo: è l’accordo proposto dagli avvocati all’Agenzia delle Entrate per pagare 1,2 milioni di euro di debiti fiscali in dieci anni.

Se approvata, questa mossa (assieme a molte altre) contribuirebbe ad allontanare lo spettro della bancarotta ipotizzata dai pm di Milano, che indagano anche per falso in bilancio[…]

Il 26 luglio verrà discussa al Senato la mozione di sfiducia nei confronti di Santanché, chiesta dal gruppo M5s. Ma gran parte del suo futuro ruota attorno al dissesto del gruppo Visibilia. Tre i fronti giudiziari aperti: penale, civile e fallimentare.

Il 29 maggio scorso gli avvocati presentano ai giudici fallimentari la domanda per una procedura di ristrutturazione dei debiti di Visibilia srl in liquidazione, una delle costoledel gruppo. Tra le altre cose si propone all’Agenzia delle Entrate il pagamento a rate di un milione e 294 mila euro.

Tra le future entrate che potrebbero salvare i conti figurano anche quelle dello stabilimento balneare Twiga: Santanché ha ceduto le quote al compagno Dimitri Kunz D’Asburgo e allo storico socio Flavio Briatore, ma grazie a un giro di conti e a una società in comune col fidanzato, i proventi potrebbero risanare i rossi nei libri contabili. Tra gli «ulteriori flussi» in entrata, vengono menzionati anche i 95 mila euro netti annui della senatrice.

La proposta di pace all’Agenzia delle Entrate è stata presentata sempre il 29 maggio e quest’ultima ha 90 giorni di tempo per decidere, quindi fino a fine agosto. Ma da ambienti giudiziari si apprende che la risposta potrebbe arrivare anche prima. Se arrivasse l’ok per questa partita e in generale il via libera dei giudici al piano di risanamento dei debiti di Visibilia srl, la Procura potrebbe revocare l’istanza di liquidazione (il fallimento), come già avvenuto per altri rami del gruppo, e cadrebbe l’accusa di bancarotta[…]

