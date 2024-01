“PIÙ CHE CON GLI ATTORI DI HOLLYWOOD, SERVIREBBE UN SINDACO CHE FACESSE AMICIZIA CON GLI SPAZZINI DI STOCCOLMA” – GRAMELLINI FA A PEZZI GUALTIERI PER LE SUE FOTO CON I VIP AI GOLDEN GLOBES: “ACCANTO A MERYL STREEP E’ LONTANO DA CRATERI E CANTIERI STRADALI, E DALLE MURAGLIE D’IMMONDIZIA CHE TANTO LO DEPRIMONO QUANDO CAPITA A ROMA, LA CITTÀ DI CUI È INVOLONTARIAMENTE SINDACO. GLI È TOCCATO IN SORTE UN MESTIERE CHE LO ANNOIA. ROMA HA BISOGNO DI AMMINISTRATORI PROSAICI CHE SI CONCENTRINO DA MATTINA A SERA SULLE PICCOLE COSE DI CUI A NESSUNO PIACE OCCUPARSI…”

Estratto dell’articolo di Massimo Gramellini per www.corriere.it

roberto gualtieri e marlon wayans

Se non avete mai visto un uomo felice, guardate qui: Roberto Gualtieri, immortalato ai Golden Globes in smoking, papillon e sorriso da imbucato. Accanto alla divina Meryl Streep, ma soprattutto lontano, lontanissimo da crateri e cantieri stradali, e dalle muraglie d’immondizia che tanto lo deprimono quando capita a Roma, la città di cui è involontariamente sindaco.

roberto gualtieri con maryl streep

La vulgata ufficiale sostiene che Gualtieri è andato a Hollywood per attrarre investimenti, ma sfogliando i suoi selfie con Dua Lipa e William Dafoe, si capisce che a essere attratto era lui: da quell’inebriante luccichio. Va capito, gli è toccato in sorte un mestiere che proprio lo annoia. Lo avessero almeno fatto sindaco di Sanremo, una settimana all’anno si sarebbe divertito a cantare con la chitarra in mano davanti all’Ariston, magari anche dentro.

Invece Roma […] ha bisogno di amministratori prosaici e un po’ pedanti che si concentrino da mattina a sera sulle piccole cose di cui a nessuno piace occuparsi, ma che rappresentano la base della convivenza civile. Strade lisce, trasporti agili, parchi puliti, cassonetti vuoti e svuotati a mezzanotte o all’alba, essendo quella italiana l’unica capitale del mondo conosciuto in cui i camion della spazzatura passano, quando passano, nelle ore di punta, creando ingorghi onirici. Più che con gli attori di Hollywood, servirebbe un sindaco che facesse amicizia con gli spazzini di Stoccolma.

jon hamm e roberto gualtieri jason sudeikis e roberto gualtieri mark ruffalo e roberto gualtieri ROBERTO GUALTIERI DUA LIPA roberto gualtieri con jay penske e gian marco sandri william dafoe e roberto gualtieri janelle james e roberto gualtieri