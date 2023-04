FLASH! - IL “CUCÙ” DI SEBASTIANO MESSINA: “DA ORA IN POI, A CHIUNQUE VORRÀ SOSTENERE CHE CALENDA È BUGIARDO E INAFFIDABILE, BASTERÀ CITARE RENZI. ALLO STESSO MODO, PER DIPINGERE RENZI COME UN CINICO MEGALOMANE SARÀ SUFFICIENTE INCOLLARE I VIRGOLETTATI DI CALENDA. IL TERZO POLO DUNQUE NON È SOLO ‘DEFINITIVAMENTE MORTO’ COME HA ANNUNCIATO L’UOMO CHE DOVEVA GUIDARLO: QUELLA CHE DOVEVA ESSERE LA TERRA PROMESSA DEI LIBERALDEMOCRATICI ORA È DIVENTATA UN CAMPO MINATO SUL QUALE NESSUNO, PER MOLTO TEMPO, VORRÀ PIÙ METTERE PIEDE…”