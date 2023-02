IL “PIZZINO” DI URSULA A GIORGIA MELONI – DURANTE LA SUA VISITA A PALERMO, PER L’INAUGURAZIONE DELL’ANNO ACCADEMICO DELL’UNIVERSITÀ, INSIEME A SERGIO MATTARELLA, LA VON DER LEYEN HA DETTO AL CAPO DELLO STATO CHE “È SEMPRE STATO UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER L’EUROPA, SOTTO DIVERSI GOVERNI” – SUPER-SERGIO SI SAREBBE SCHERNITO, E HA RISPOSTO CHE LA POLITICA ESTERA È COMPETENZA DELL’ESECUTIVO…

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, hanno partecipato ieri all’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università di Palermo.

[…] Mattarella e la Von der Leyen hanno poi pranzato insieme, a Villa Pajno, a Palermo. Una colazione di lavoro che è servita fare il punto sulle questioni di attualità e politica internazionale, compresa quella transizione ecologica, ovvero le direttive dell’Europa sulle case e sulle auto green, che hanno scatenato le proteste di milioni di cittadini e su cui il Colle sta spingendo molto.

Curiosità: a quanto riferiscono alla Verità fonti bene informate, la von der Leyen ha detto a Mattarella che il capo dello Stato è stato sempre un punto di riferimento per l’Europa sotto diversi governi. Mattarella si è schernito, e ha risposto che la politica estera è competenza dell’esecutivo e non sua.

Oltre alla questione ambientale, i temi principali al centro del colloquio tra Mattarella e la von der Leyen sono stati la guerra in Ucraina, il fenomeno delle migrazioni, la questione relativa al gas e alle fonti di approvvigionamento energetico. Argomenti sui quali tra il capo dello Stato e la leader dell’Unione europea si è registrata una totale comunanza di visioni.

[…] «La Sicilia», ha detto la von der Leyen, «può diventare una potenza dell’energia pulita per l’Europa. La Sicilia è cruciale per la transizione energetica anche per un altro motivo, a poche miglia dalle vostre coste c’è quello che potrebbe diventare un altro gigante dell’energia pulita: l’Africa. È arrivato il momento di un nuovo pivot strategico dell’Europa verso il Mediterraneo».

In quest’ottica, Ursula ha annunciato che «anche l’Unione sta instaurando nuovi collegamenti con l’Africa attraverso il piano di investimenti della strategia Global Gateway, finanziando ad esempio un nuovo elettrodotto sottomarino fra Sicilia e Tunisia». E proprio a proposito del progetto di interconnessione elettrica tra Tunisia e Italia Elmed, l’ambasciatore d’Italia a Tunisi, Fabrizio Saggio, ha detto che «è il progetto del secolo». […]

