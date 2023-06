7 giu 2023 18:06

“SUL PNRR IL GOVERNO STA FALLENDO” – LA PROFEZIA DI ALDO CAZZULLO A “OTTO E MEZZO”: “NON MI STUPIREI SE TRA QUALCHE ANNO QUESTA MAGGIORANZA ANDASSE A CHIEDERE DI ESSERE AIUTATA DA DRAGHI, IN EUROPA NON COMANDA VOX” – “L’ITALIANO MEDIO FORSE NON SA NEANCHE DELL’ESISTENZA DELLA CORTE DEI CONTI. IL GOVERNO COMUNQUE NON SARÀ GIUDICATO SU QUESTO, MA SULL’ECONOMIA. TEMO RISULTATI PEGGIORI…”