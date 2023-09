“SUL PNRR LA SITUAZIONE È DISASTROSA. AVEVAMO UNA FERRARI, STA DIVENTANDO UN BICI A PEDALATA ASSISTITA” – A CERNOBBIO CONTE DIFENDE IL SUPERBONUS (“HA GENERATO 1 MILIONE DI NUOVI OCCUPATI CON UN RISPARMIO PER LE FAMIGLIE DI 964 EURO”) E ATTACCA LA MELONI: “NON È UNA GENIALATA PENSARE DI ACCENDERE MICCE IN UNA POLVERIERA SOCIALE ELIMINANDO IL REDDITO. È ANDATA A MONZA PER PRENDERE ISPIRAZIONE SU COME CORRERE DI PIÙ MA QUAL È NELLA LEGGE DI BILANCIO LA MISURA CHE DOVREBBE FARCI CORRERE?"

Niccolò Carratelli per “La Stampa” - Estratti

L'anno scorso Giuseppe Conte aveva preferito non presentarsi in riva al lago di Como. Eravamo nel pieno della campagna elettorale, che il presidente del Movimento 5 stelle stava affrontando con il mantello di paladino degli ultimi, sventolando in tutte le piazze la bandiera del reddito di cittadinanza.

Un anno dopo, libero da preoccupazioni elettorali, l'ex premier affronta la trasferta, ben sapendo che il giudizio dei presenti sul reddito non è cambiato, come quello sul superbonus edilizio.

(...) Conte si vede costretto a giocare in difesa, precisando che «chi vi parla non ha mai pensato e mai detto che il superbonus poteva reggere al 110%, poi doveva intervenire in una visione complessiva il Pnrr». E aggiungendo che «il superbonus è un capro espiatorio, ma al 31 gennaio di quest'anno ha generato quasi 1 milione di nuovi occupati con un risparmio per le famiglie di 964 euro». Ma ci sono anche altri temi su cui la platea di Cernobbio è più in sintonia con Giorgetti e Meloni che con il Movimento 5 stelle: difficile trovare qualcuno contrario al taglio del reddito di cittadinanza.

E allora Conte passa al contrattacco: «Non è una genialata pensare di accendere micce in una polveriera sociale eliminando il reddito e sostenendolo con una social card insufficiente. Abbiamo 5,7 milioni di persone sotto soglia Isee di 15 mila euro e i motivi di preoccupazione sono moltissimi».

Non è l'unico affondo contro la premier, che ha disertato il Forum Ambrosetti, andando invece al Gran Premio di Monza di Formula 1: «È andata per prendere ispirazione su come correre di più – ironizza Conte – ma qual è nella legge di bilancio la misura che dovrebbe farci correre? ». E giù la lista dolente: «Con il Pnrr stiamo accumulando ritardi significativi, nel secondo semestre c'è il –0, 4% di Pil, crollo della produzione, la situazione si avvia a essere disastrosa – avverte Conte –.

Avevamo una Ferrari, sta diventando un bici a pedalata assistita». In precedenza, Calenda aveva maliziosamente sottolineato come la platea di Cernobbio abbia dato al governo voti «sopra la sufficienza e io qui ho visto numeri bulgari, gli imprenditori sono governisti per definizione. Se fossi Meloni mi preoccuperei».

