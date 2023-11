“POCHE ADESIONI ALLO SCIOPERO, SOLO UN’ESIGUA MINORANZA, UNO SCHIAFFO PER LANDINI” – NON E’ ANCORA FINITO LO SCONTRO TRA SALVINI E I SINDACATI. GUERRA DEI NUMERI SULLO SCIOPERO, CGIL E UIL: “IN 60 MILA IN PIAZZA A ROMA E ALTE PERCENTUALI DI ADESIONE OVUNQUE” – IL CAPITONE TUONA: “UNA PARTE DI SINDACATI (DI SINISTRA) TROVA UTILE SCIOPERARE INSULTANDO ANZICHÉ DISCUTERE LE QUESTIONI NEL MERITO” – E LA MELONI RIFIUTA L’ACCUSA DI “BULLISMO ISTITUZIONALE” PER LA PRECETTAZIONE DI SALVINI: “NON È QUALCOSA CHE HO DECISO IO...”

Valentina Conte per repubblica.it - Estratti

landini sciopero piazza del popolo

Non si esaurisce lo scontro tra Salvini e i sindacati. Dopo la precettazione, ora è guerra di numeri. Per il ministro «poche adesioni allo sciopero, solo un’esigua minoranza, uno schiaffo per Landini». Per Cgil e Uil, grande partecipazione a Roma «con almeno 60 mila in piazza del Popolo» e percentuali forti di astensione al lavoro ovunque: «In alcune aziende al 100%, in altre al 30-40%».

Botta e risposta tra Mit e Filt-Uiltrasporti

Secondo il ministero dei Trasporti guidato da Salvini, invece, «adesione solo al 5% in Rfi, nessun treno soppresso sull’alta velocità» e «adesioni sotto il 16% del personale sui treni regionali». Numeri opposti per Filt-Cgil e UilTrasporti, i sindacati di categoria: «Alta adesione allo sciopero nei trasporti, in media al 70% con punte del 100% in alcuni settori come i porti, fino all’80% nella logistica, del 70% nel trasporto pubblico locale e nel trasporto ferroviario, comparti sottoposti alla precettazione».

sciopero cgil uil piazza del popolo

I numeri dei sindacati

Per Cgil e Uil si parla di “grande adesione allo sciopero generale” e “straordinaria partecipazione alle manifestazioni e ai presidi in tutto il Paese”. Nel Centro Italia, “adesioni medie di oltre il 70%” in alcune Regioni. “Alta l’adesione anche nei settori che oggi si sono fermati a livello nazionale: pubblico impiego, scuola, università, ricerca, poste e trasporti”.

il manifesto - matteo salvini e lo sciopero precettato

(…)

Salvini, affondo sui social

«Mentre una parte di sindacati (di sinistra) trova utile scioperare insultando», scrive Salvini sui social, «opponendosi pregiudizialmente al governo anziché discutere le questioni nel merito, i numeri ci dicono che, grazie al nostro intervento, milioni di italiani hanno potuto viaggiare, lavorare, prendersi cura della propria salute e di quella dei propri cari senza disagi. Il pragmatismo che gli italiani si aspettano da istituzioni serie».

Il commento della premier

salvini

La premier Meloni, da Zagabria, esprime «massimo rispetto per i lavoratori, ma lo sciopero è stato lanciato in estate, quando la manovra non l’avevo neanche pensata». Rifiuta l’accusa di «bullismo istituzionale» per la precettazione di Salvini: «Non so cosa si intende per bullismo. C’è stato il pronunciamento di un’autorità indipendente. Non è qualcosa che ho deciso io. Il governo ha avuto un ruolo marginale sulla vicenda».

landini meloni sciopero - sindacati - maurizio landini Pierpaolo Bombardieri - vignetta by osho precetta sto cazzo - meme