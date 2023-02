LA GAFFE DI ROCCO CASALINO A BELVE: UNA POESIA DI BAUDELAIRE? MADAME BOVARY

Anticipazione da “Belve – Rai2”

rocco casalino a belve 3

Torna Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani, finalmente in prima serata il martedì su Rai2. Un ciclo di puntate dedicate a donne (e uomini) indomabili, ambiziose, forti, non necessariamente da amare, ma che non si potrà fare a meno di ascoltare.

Nella puntata in onda martedì 28 febbraio anche Michela Andreozzi con poterà sul palco di Belve un inteso monologo teatrale, e ancora Ubaldo Pantani con un ironico sketch, e infine spazio alle incursioni comiche delle Eterobasiche e di Cristina Di Tella.

francesca fagnani 1

Tra gli ospiti, Rocco Casalino, responsabile della comunicazione del Movimento 5 Stelle. L'ex portavoce del premier si confida in una lunga intervista rilasciata a Francesca Fagnani, dal suo rapporto con l’ex premier Giuseppe Conte, gli inizi e il suo ruolo nel Movimento 5 Stelle, allo “stigma” per la sua partecipazione al “Grande Fratello”, fino a toccare temi più intimi e personali.

A proposito del suo rapporto con Conte, rivela alla Fagnani: “Quanto mi deve Conte? Parte della mia vanità direbbe che ci sono io dietro ma non è così”. E quando la Fagnani gli chiede se oggi si sente abbandonato da Conte, dichiara: “Non mi sento abbandonato. Ha un ruolo diverso ma la sua comunicazione la curo ancora. Non c’è stato nessun allontanamento".

rocco casalino francesca fagnani belve

Spazio anche a lato più intimo e personale, con un toccante racconto di Casalino sulla sua infanzia difficile a causa di un padre violento (“Uno pensa di poter picchiare la propria moglie anche davanti ai figli e che questi dimenticheranno. Ma io non ho dimenticato nulla e non perdono”). A proposito della sua vita sentimentale, Casalino rivela: “Fino a 35 anni ho avuto una ragazza con cui facevo regolarmente sesso e a un certo punto mi ero convinto che la mia fosse una sorta di bisessualità e che potevo reggere una vita da eterosessuale anche perché desideravo una vita famigliare, dei figli. Ho insistito con tutte le mie forze ad essere etero, ho fatto sesso con centinaia di donne… Sembra strano? Anche a me. Ma non si può scegliere l’orientamento sessuale, essere gay non è un vizio”.

ROCCO CASALINO FRANCESCA FAGNANI - BELVE

E infine per alleggerire, Francesca Fagnani parlando con Casalino della sua passione per la letteratura, gli chiede quali sono i suoi “classici” di riferimento: “Dostoevskij certamente, Goethe assolutamente, Pirandello, Moravia, Baudelaire...” , e Francesca Fagnani incalza: "Mi dica una poesia di Baudelaire" e mette in difficoltà Casalino. "Il mio problema è la memoria... allora, oddio…vediamo... Ora ricordo, Madame Bovary?"

francesca fagnani 9

BELVE

Belve è prodotto da Rai-Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Fremantle Italia. Ideato e condotto da Francesca Fagnani, e scritto da Fabio Pastrello, Antonio Pascale e Gabriele Paglino, per la regia di Duccio Forzano.

L’appuntamento con Belve è dal 21 febbraio tutti i martedì in prima serata su Rai2 per cinque puntate; sempre disponile on demand su RaiPlay.

