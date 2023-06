“DAI POLITICI SOLO FAVOLE, NON SALVO NESSUNO” – VASCO ROSSI, DURANTE IL SUO CONCERTO A BOLOGNA, APRE LE VALVOLE: “MELONI, BERLUSCONI, SALVINI SONO FAVOLE, MA ANCHE I COMUNISTI E I 5 STELLE. I POLITICI DOVREBBERO OCCUPARSI DI RISOLVERE I PROBLEMI VERI MA PENSANO SOLO AL CONSENSO. NON FANNO GLI INTERESSI DI QUESTO PAESE, MA I LORO PERSONALI - L'ITALIA NON CONTA NIENTE NEL MONDO. È UNA GRAZIA SE SIAMO IN EUROPA” - VIDEO

Con Ogni Volta tutti a casa. Canzone meravigliosa e dovrebbe entrare di diritto fisso in scaletta. @vascorossi impeccabile e molto “politico” stasera a #Bologna #VascoLive2023 pic.twitter.com/cHDzEN8Ewb — Andrea Conti ? (@IlContiAndrea) June 6, 2023

(ANSA) - "Io sono un provocatore. È questo il ruolo dell'artista: provocare le coscienze per mantenerle sveglie" Vasco Rossi è pronto a salire sul palco dello stadio Dall'Ara di Bologna per la prima delle quattro date che dopo otto anni lo riportano nella sua città d'adozione, "quella dove mi sono formato e dove tutto ha avuto inizio".

La carica ai 40mila della combriccola, come già nelle date zero a Rimini, lo dà con Dillo alla Luna, un invito a guardare in faccia la realtà. "Perché oggi nell'aria c'è una narrazione piuttosto edulcorata di quelli che vogliono raccontare che va tutto bene, perché in realtà si pensa solo al consenso - spiega il Komandante -. I politici dovrebbero occuparsi di risolvere i problemi veri, ma io sento solo favole favole favole".

In T'immagini fa nomi e soprattutto cognomi: "Meloni, Berlusconi, Salvini sono favole, ma anche i comunisti e i 5 stelle sono favole". "Boccio quasi tutti. Si salva solo Pannella, che non c'è più. I politici non fanno gli interessi di questo Paese, ma i loro interessi personali. Adesso c'è una narrazione di grandeur dell'Italia che non è vera. L'Italia non conta niente nel mondo. È una grazia se siamo in Europa”.

