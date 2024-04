“LA POLIZIA NON PUO' GARANTIRE LA SICUREZZA DEGLI STUDENTI EBREI DI FRONTE ALL'ANARCHIA" - IL RABBINO ORTODOSSO DELLA "COLUMBIA UNIVERSITY" DI NEW YORK, ELIE BUECHLE, HA CHIESTO AGLI STUDENTI EBREI DI STARE LONTANI DAL CAMPUS FINCHÉ NON SARANNO FINITE LE PROTESTE PRO-PALESTINA – LA CASA BIANCA CONDANNA GLI APPELLI ALLA VIOLENZA DELLE "TESTE DI GAZA", CHE MINACCIANO DI AGGREDIRE I LORO COLLEGHI EBREI...

(ANSA) - ROMA, 21 APR - Dopo giorni di disordini alla Columbia University di New York, il rabbino ortodosso dell'università ha inviato un messaggio agli studenti ebrei esortandoli a stare lontani dal campus finché non sarà ritenuto di nuovo sicuro.

Lo riportano la Cnn e i media israeliani. In un messaggio il rabbino ha condannato gli eventi "terribili e tragici" degli ultimi giorni, sottolineando che la "pubblica sicurezza della Columbia University e la polizia di New York non possono garantire la sicurezza degli studenti ebrei di fronte all'estremo antisemitismo e all'anarchia".

CASA BIANCA CONDANNA L'ANTISEMITISMO AL CAMPUS DELLA COLUMBIA

(ANSA) - WASHINGTON, 21 APR - La Casa Bianca ha condannato gli appelli alla violenza e alla "intimidazione fisica contro gli studenti ebrei e la comunità ebraica" alla Columbia University, dopo che un eminente rabbino dell'ateneo ha esortato gli studenti ebrei a lasciare il campus per la loro sicurezza sullo sfondo di accese proteste contro le azioni di Israele a Gaza.

"Mentre ogni americano ha il diritto alla protesta pacifica, gli appelli alla violenza e all'intimidazione fisica contro gli studenti ebrei e la comunità ebraica sono palesemente antisemiti, inconcepibili e pericolosi - non trovano assolutamente posto in nessun campus universitario, o in qualsiasi parte degli Stati Uniti d'America", ha dichiarato il vice portavoce della Casa Bianca Andrew Bates, dopo che un video apparso sui social media durante il fine settimana mostrava attivisti filo-palestinesi dire agli studenti ebrei che "il 7 ottobre sarà ogni giorno per voi", in riferimento all'attacco di Hamas contro Israele lo scorso autunno.

