UNA “POLPETTA” AVVELENATA PER TRUMP – L'EX PRESIDENTE USA STA PROVANDO A DENIGRARE IN TUTTI I MODI IL SUO RIVALE PIÙ PERICOLOSO PER LE PRIMARIE REPUBBLICANE: RON DESANTIS. HA AFFIBBIATO AL GOVERNATORE DELLA FLORIDA UN NUOVO NOMIGNOLO: “MEATBALL RON”, OVVERO “RON LA POLPETTA”, CON UN RIFERIMENTO RAZZISTA VERSO GLI ITALOAMERICANI – INTANTO PER L'EX PRESIDENTE SPUNTA UN'ALTRA GRANA: È STATO PUBBLICATO IL RAPPORTO DEL GRAN GIURÌ SULLE SUE PRESSIONI PER RIBALTARE L’ESITO DEL VOTO IN GEORGIA…

1 – TRUMP SCATENATO CONTRO RON «POLPETTA»

Estratto dell'articolo di Massimo Gaggi per il “Corriere della Sera”

Il problema di Donald Trump oggi non è quello di attaccare Joe Biden per come sta gestendo la «crisi dei palloni» o di ridicolizzare Pete Buttigieg (ministro dei Trasporti e altro possibile candidato alla Casa Bianca) per i disastri ferroviari e alcuni episodi di caos del traffico aereo […]

Il suo problema non è nemmeno la sfida lanciata in campo repubblicano da Nikki Haley che vuole politici più giovani. The Donald ha 76 anni, è vero, ma ha consensi almeno dieci volte superiori rispetto alla Haley. E se ottiene la nomination, poi nel confronto con Biden sembrerà un signore di mezza età. Il suo vero problema, oggi, è il soprannome da appiccicare addosso al suo rivale più pericoloso: Ron DeSantis. Può sembrarvi frivolo, ma questo è il vero talento di Trump: creare brand che esaltano o distruggono.

[…] Trump è convinto che in un mondo nel quale non puoi catturare l’attenzione della gente per più di qualche attimo, una parola fulminante sia la mossa vincente. Nel 2016 Jeb Bush e Ted Cruz finirono al tappeto prima ancora di salire sul ring con «Low Energy Jeb» e «Lyin’ Ted», Jeb batteria scarica e Ted il bugiardo. «Crooked Hillary» (l’imbrogliona) è bastato a cucinare Hillary Clinton. Più difficile nel 2020 con Joe Biden: ha cominciato con «Crazy Joe» (il matto), per poi passare a «Sleepy Joe», l’addormentato. Si sa com’è andata (lui continua a dire di aver vinto).

È dura anche con Ron: prima del voto di novembre ha provato con «Desanctimonious» (devozione ipocrita), ma DeSantis è stato rieletto governatore della Florida a valanga […]

Pare che lui ora si sia convinto che quella parola non funziona, troppe sillabe. Meglio «Meatball Ron», Ron la polpetta. Perchè? Qualcuno dice per il volto di DeSantis, ma meatball è stato in passato un modo dispregiativo per etichettare gli italoamericani (come italiane sono le radici di Ron).

2 – BIDEN AI CONTROLLI MEDICI E NUOVI GUAI PER TRUMP: GARA A OSTACOLI TRA LEADER

Esatratto dell'articolo di Valeria Robecco per “il Giornale”

JOE BIDEN MANGIA LA PIZZA CON I SOLDATI AMERICANI

Il fattore anagrafico, in particolare di Joe Biden, che a 80 anni è l’inquilino della Casa Bianca più anziano della storia, tornano al centro dell’attenzione in vista delle elezioni del prossimo anno. A riaccendere i riflettori è il check-up medico di routine che il presidente americano ha svolto ieri all’ospedale militare Walter Reed, parte di una tradizione decennale dei Comandanti in Capo, che rivelano pubblicamente il loro stato di salute alla nazione, e che in questo caso è considerato una tappa cruciale nel cammino per la rielezione.

donald trump comizio in new hampshire

[…] Se Biden vincesse un secondo mandato avrebbe 82 anni all’insediamento nel 2025 e 86 alla fine della presidenza. I dubbi sul suo stato di salute fisico e mentale lo accompagnano dalla campagna elettorale del 2019, ma sono cresciuti negli anni, con i repubblicani che lo hanno sovente attaccato postando video in cui appare confuso e debole. Lui, invece, ha chiesto più volte di giudicarlo per l’energia e non per l’età.

[…] Donald Trump, il quale ha 76 anni. E proprio per il tycoon la situazione in vista del 2024 rischia di complicarsi dopo che ieri è stato reso pubblico su ordine di un giudice parte del rapporto del gran giurì che ha indagato sulle sue pressioni per ribaltare l’esito delle ultime presidenziali in Georgia.

donald trump comizio in new hampshire 1

Il gran giurì non può incriminare, ma può raccomandare di farlo alla procuratrice distrettuale locale Fani Willis, titolare dell’inchiesta. E dal rapporto emergono due indicazioni che rischiano di aggravare la posizione di Trump: i giurati hanno concluso all’unanimità «che non si è verificata alcuna frode di massa in Georgia nel 2020», e poi la maggioranza di loro crede che «uno o più testimoni possano aver commesso spergiuro» e quindi raccomanda l'incriminazione. […]

