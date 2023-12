“LA POPOLARITÀ DI ZELENSKY È IN CALO PERCHÉ STA PAGANDO PER GLI ERRORI COMMESSI" - AD AFFERMARLO È IL SINDACO DI KIEV, VITALY KLITSCHKO, CHE È TORNATO A CRITICARE IL PRESIDENTE UCRAINO: "OGGI HA UNA FUNZIONE IMPORTANTE E DOBBIAMO SOSTENERLO FINO ALLA FINE DELLA GUERRA. MA ALLA FINE DI QUESTA GUERRA OGNI POLITICO PAGHERÀ PER I SUOI SUCCESSI O I SUOI FALLIMENTI - LA SITUAZIONE AL FRONTE? ZALUZHNY HA DETTO LA VERITÀ QUANDO DICE CHE LA GUERRA E’ IN UNA SITUAZIONE DI STALLO. POSSIAMO MENTIRE EUFORICAMENTE ALLA NOSTRA GENTE E AI NOSTRI PARTNER. MA NON PER SEMPRE…”

zelensky e la moglie

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - La popolarità di Volodymyr Zelensky è in calo perché "le persone vedono chi è efficace e chi no. E le aspettative erano e sono tante e Zelensky sta pagando per gli errori commessi". Ad affermarlo è il sindaco di Kiev Vitaly Klitschko, che in un'intervista al quotidiano svizzero 20 Minuten è tornato a criticare il presidente ucraino.

"La gente si chiede come mai non eravamo meglio preparati per questa guerra, come mai Zelensky abbia negato fino alla fine che ciò sarebbe accaduto, o perché i russi siano riusciti a raggiungere Kiev così rapidamente. C'erano troppe informazioni che non corrispondevano alla realtà", ha affermato il sindaco.

Vitali Klitschko

"Il presidente oggi ha una funzione importante e dobbiamo sostenerlo fino alla fine della guerra. Ma alla fine di questa guerra ogni politico pagherà per i suoi successi o i suoi fallimenti", ha aggiunto.

In merito alle sue ambizioni politiche per la presidenza ucraina, Klitschko ha in ogni caso sottolineato che "sarebbe stupido pensarci oggi", quando "l'unica domanda è se l'Ucraina continuerà ad esistere" e "lottiamo per la nostra libertà e indipendenza".

In merito alla situazione al fronte, il sindaco ha affermato che il comandante delle forze armate ucraine Valery Zaluzhny "ha detto la verità" quando in una controversa intervista ha definito la guerra in una situazione di stallo. "Naturalmente possiamo mentire euforicamente alla nostra gente e ai nostri partner. Ma non possiamo farlo per sempre".

gli ucraini hackerano le tv della crimea e trasmettono discorso di zelensky 1 vitali klitschko 4 i fratelli klitschko vitali klitschko 1 wladimir e vitali klistschko 2