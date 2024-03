LA “PORA” GIORGIA È CIRCONDATA DA ALLEATI CHE LA METTONO IN IMBARAZZO: IN ITALIA HA SALVINI, IN EUROPA ORBAN – IL PREMIER UNGHERESE SI CONGRATULA CON PUTIN PER LA RIELEZIONE: “LA COOPERAZIONE TRA UNGHERIA E RUSSIA CONSENTE IMPORTANTI DISCUSSIONI ANCHE IN CONTESTI GEOPOLITICI DIFFICILI”. IL “VIKTATOR” DI BUDAPEST HA ASPETTATO QUALCHE GIORNO PER COMPLIMENTARSI CON “MAD VLAD”, A DIFFERENZA DEL “CAPITONE” (CHE VIENE SCUSATO DALL’ALTRA FILO-PUTINIANA (EX?), MARINE LE PEN)

Orban si congratula con Putin per la sua rielezione

viktor orban e vladimir putin

(ANSA) - Dopo i risultati ufficiali delle elezioni, il premier ungherese Viktor Orban, in una lettera, si è congratulato con Vladimir Putin "per la sua rielezione, sottolineando che la cooperazione tra Ungheria e Russia, basata sul rispetto reciproco, consente importanti discussioni anche in contesti geopolitici difficili". E' quanto rende noto il portavoce del governo ungherese Zoltan Kovacs. "Orbán ha affermato l'impegno dell'Ungheria per la pace e la disponibilità a intensificare la cooperazione nei settori non limitati dal diritto internazionale", aggiunge Kovacs. Orban oggi è a Bruxelles per il vertice Ue.

Le Pen difende Salvini, 'ha solo preso atto del voto in Russia'

MATTEO SALVINI - VLADIMIR PUTIN - ROBERTO VANNACCI - MEME BY EDOARDO BARALDI

(ANSA) - Matteo Salvini ''non si è affatto congratulato per la vittoria di Vladmir Putin. Non è quello che ha dichiarato: ha semplicemente detto ciò che dicono spesso i democratici, il popolo ha sempre ragione, e in genere io aggiungo: 'anche quando ha torto'": la capogruppo del Rassemblement National all'Assemblea Nazionale, Marine Le Pen, ha risposto così a una domanda di radio France Inter circa le dichiarazioni del leader della Lega, Matteo Salvini, dopo il voto in Russia. Salvini, ha aggiunto Le Pen, ha ''preso atto dell'elezione di Putin, come del resto ha fatto il ministero degli Esteri francese. Bisogna adattarsi a questo dato di fatto. Come del resto ci adattiamo alle condizioni di tutta una serie di Paesi che le elezioni non le hanno proprio. La realtà, il mondo così com'è non è come il mondo che vorremmo'', ha concluso Le Pen.

