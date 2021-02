LE DISAVVENTURE DELLA SORA CECIONI - COME MAI CONCITA DE GREGORIO DA FAZIO SI È DILUNGATA IN UN ELOGIO AL MINISTRO PEPPE PROVENZANO? ANCHE LEI TIENE FAMIGLIA: SUO FIGLIO, LORENZO CECIONI, È INFATTI UNO DEI CONSIGLIERI DEL MINISTRO DEL SUD (E CONCITA E' IN CORSA PER LA "GAZZETTA DEL MEZZOGIORNO", MA IL PD SI SAREBBE MESSO DI TRAVERSO) – DOPO IL POST SUI “RADICAL CHIC” BY ZINGA, IL PD METTE NEL MIRINO ANCHE FABIOLO, CHE PER UNA VOLTA INVECE DI SUONARE LA GRANCASSA AI DEM HA LASCIATO CHE SAVIANO CRITICASSE LA REGIONE LAZIO, PRESIDENTE ZINGA, SUI VACCINI…